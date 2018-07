Reina la basura en el Centro

En el Centro de la ciudad, a unas cuadras de Catedral, los acumulamientos de basura se observan a lo largo de banquetas, en la calle, frente a negocios y en esquinas. Está en cajas de cartón, botes y bolsas de todos tamaños.Transeúntes caminan entre desperdicios y los guiadores sortean los montones que les impiden estacionarse.Un taxista del sitio Degollado, asegura que el camión pasa todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, pero los comerciantes llegan en la mañana después del horario y sacan su basura a la calle, y por eso todo el día hay desperdicios en la vía pública.“La gente llega en la mañana, abre los negocios, saca la basura y ahí se acumula. Atrás del mercado, en las esquinas, es porque el recolector está pasando muy temprano y la gente llega tarde”, mencionó, José Antonio Pérez, del sitio Degollado, que se ubica sobre la calle Santos Degollado y Vicente Guerrero.Mientras que Arón Varela, un vendedor en un local de fruta en la calle José María Morelos, aseguró que el camión recolector va todos los días, pero no tiene horario, asegura que él llega a las 10 de la mañana y va sacando a la calle l0 que se va acumulando en el negocio.Agregó que él desconoce que la unidad vaya a las 6 de la mañana, porque a esa hora todavía no abre el local, y cuando tiene muchos desperdicios en el negocio los saca a la calle para que no se amontonen.El comerciante dijo que para solucionar el problema de la basura se debería fijar un horario para que pase el camión, “porque a veces tenemos mucha acumulada”.A fin de evitar que la basura se mantenga todo el día en la vía pública la Dirección de Limpia establecerá horarios, y puntos en donde los comerciantes deberán ir a tirar sus desechos, y si no se les multará, dio a conocer el titular de la dependencia, José Antonio Lozoya Sapién.El funcionario dijo que en todo el centro de la ciudad existe el problema de la basura que sacan los comerciantes en la vía pública, pero lo más grave por la cantidad se concentra alrededor de las calles adoquinadas, La Paz y Velarde, donde hay más comercio y más actividad.Dijo que aunque el camión recolector pasa dos veces al día, en la mañana y en la tarde, los comerciantes la sacan a cualquier hora y la colocan en cualquier lugar.Por ello dijo que se pretende fijar horarios de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, para que a esas horas saquen su basura, y de 5 a 7 de la tarde, para que la unidad vaya por la basura después de esas horas, es decir pasadas las 12:00 y las 7:00 horas.Agregó que aparte de establecer horarios, sólo podrán depositar los desechos en ciertos lugares exclusivos para ello, por ejemplo alrededor de la Paz y Velarde se marcarán cinco, los cuales se definirán posteriormente.Lozoya explicó que estas nuevas disposiciones se podrán poner en funcionamiento en unos dos meses, pero antes se debe hacer una labor de concientización con los comerciantes.Agregó que quien no cumpla con los horarios y con los sitios establecidos para tirar la basura será multado, con montos que van desde los 700 pesos para arriba, según sea el caso.El director de Limpia dio a conocer que por semana, de lunes a domingo, se levantan 20 toneladas de basura del primer cuadro de la ciudad.

