Niegan 'loteros' que haya acuerdo sobre placas rojas

Organizaciones de autos usados que expenden engomados de matrículas rojas para vehículos “chuecos”, emitirán hoy una postura sobre el anuncio que realizó el Estado en el sentido de que se llegó a un acuerdo para que ellos dejen de censar unidades de procedencia extranjera.Consultados ayer, representantes de las organizaciones declinaron confirmar si se llegó a un acuerdo con todos los grupos pero indicaron que tendrían una reunión ayer para definir un posicionamiento.El martes, el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, anunció que autoridades estatales y organizaciones de comerciantes de autos usados que expenden engomados rojos a vehículos “chuecos”, acordaron no expedir más estas matrículas no oficiales.“Parte de la estrategia global es socializar con las mismas personas que están expidiendo este tipo de engomados, ya hubo dos pláticas con ellos y uno de los acuerdos a los que se llega de manera inmediata es que paren de expedir este tipo de engomados que obviamente no garantizan la seguridad de los vehículos”, manifestó.Indicó que los comerciantes negocian actualmente con la Federación esquemas de regularización para estos vehículos, pero mientras dejarán de expedirlos.En la ciudad circulan alrededor de 30 mil unidades chuecas con matrícula roja, de modelo 2006 y anteriores que no son sujetos a importación.Este censo de autos “chuecos” es implementado por comerciantes de cinco tianguis, a raíz de que la Federación cerró la importación de modelos más antiguos, al lograr que la Suprema Corte dde la Nación desechara los amparos y ratificara las restricciones al ratificarse el decreto del 2008.

