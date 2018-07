No es cierto que la mayoría de los accidentes y crímenes se realicen a bordo de autos con placas rojas, consideró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, al cuestionarlo sobre el acuerdo anunciado por el Gobierno del Estado con los loteros de no expedir más placas de ese tipo.Concedió que conductores de autos sin regularizar en el país cometen delitos en la ciudad, pero no es la cantidad que se maneja.“Que siete de cada diez delitos se cometían en este tipo de vehículos, no es cierto, no existe esa estadística; la mayoría son (autos) sin placas, que no traen el cartón rojo, entonces sí se han visto con estos registros, pero no es la gran mayoría”, declaró el presidente municipal.Cabada dijo que el Municipio continúa en la postura de no decomisar autos “chuecos”, y dijo que iba a hablar con los loteros para ver si en la expedición de las matrículas rojas tienen algún tipo de control.“Vamos a platicar con quienes están originando estas placas, que obviamente no tienen ningún tipo de validez oficial, que yo lo único que he hecho es respetar el patrimonio de los juarenses, no darles algún tipo de certeza legal porque no la tienen”, declaró.Aseguró que también platicará del tema con el Estado para revisar cómo darle solución a los autos irregulares en la ciudad.“Es un problema social, más que un problema de seguridad y se tiene que seguir un programa que realmente les dé la oportunidad de regularizarse”, mencionó.Reiteró que el Municipio no tiene facultades para decomisar vehículos irregulares, pero en el supuesto de que un guiador acumule tres infracciones a bordo de un auto en esa condición, la unidad se podría retener por agentes de la Dirección de Tránsito, no decomisarlos.“Pero seguimos con lo que ofrecimos, buscaremos un programa federal de regularización, que sea realmente accesible a la economía de los juarenses”, agregó.