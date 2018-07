Pide Morena indagar boletas alteradas

Representantes de Morena pidieron a la Asamblea Municipal Electoral (AME) una auditoría administrativa y que se denuncie ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la posible alteración de boletas para favorecer a Armando Cabada Alvídrez.En contraparte, el representante del Independiente ante la AME, Víctor Valencia de los Santos, dijo que la solicitud es un acto desesperado de quienes representan a Javier González Mocken luego de darse cuenta de que su estrategia para afectar a Cabada Alvídrez no resultó.En medio del análisis de boletas reservadas de ayer, Federico Solano Rivera solicitó al ciudadano presidente de la AME, Edgar Villegas Baray, que abriera una investigación por las anomalías detectadas y que se diera vista a la Fepade.“Hemos visto que la mayoría, por no decir la totalidad, las boletas están alteradas por alguien que suponemos es el señor Cabada o su gente. En todas las boletas que estamos revisando, viene el voto emitido por la persona con un crayón o pluma. Hasta los colores difieren. Marca su voto, pero luego viene alguien que lo elimina rayándolo y pone luego Cabada con otra pluma. Ahí se detecta claramente”, argumentó.Dijo que esas acciones se realizaron en las diferentes casillas de donde provinieron las boletas que presentan alteraciones.“Ya presenté el escrito. Tiene que resolver la asamblea e inmediatamente convocar al auditor para que venga a revisar, si se puede hoy mismo o a la brevedad, pues los términos legales son muy cortos”, dijo.En contraparte, Valencia de los Santos indicó que se advirtió que existe una estrategia sistemática de la gente que representa a Morena para que todos los votos donde aparece el nombre de Armando Cabada Alvídrez o independiente, fuera declarado reservado.La intención era que la AME revisara esos votos, alrededor de mil 500, de los que dos a uno han sido validados a favor del candidato independiente, cuando en realidad querían que se anularan.“Nos sorprende que digan que denunciarán a la Fepade, estaríamos de acuerdo si la denuncia fuera seria, si tuviera sustento, si cambiara la intención del voto. Es desesperación al ver que no fueron favorecidos porque su estrategia falló”, mencionó.Acerca del señalamiento de que hay boletas marcadas con dos tintas, recordó que hubo una campaña hecha por las mismas autoridades electorales donde autorizaban que las personas llevaran su propio marcador luego que se estableció que los proporcionados de forma oficial se borraban.Explicó que al menos 150 votos, donde aparecía el nombre de Armando Cabada en el recuadro de “Candidato no registrado”, fueron contabilizados precisamente a la categoría de candidato no registrado, pero no al independiente.“Solano está confundido, pero confiamos en que la AME tenga un buen resultado como lo estamos viendo. Es bueno para llamar la atención, pero no entiende que para acreditar un dicho tiene que presentar pruebas, no sólo es decir. Él deduce de manera subjetiva cuáles votos no deben ser para el independiente”, declaró.El consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Edgar Villegas Baray, declaró que el pleno del Consejo detectó las posibles anomalías desde ayer, notó que eran reiterativas y acordó que cuando surgiera la situación, en lugar de someter el documento a un voto general, se haría de forma particular.“Se detecta y se señala por uno de los partidos… la sometemos a voto particular para que cada uno de los consejeros decida, obviamente razonando el voto, si le dan la validez o le dan la nulidad. Si hay empate yo decido con voto de calidad”, explicó.