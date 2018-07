En una ciudad donde se cometieron 767 asesinatos en 2017, la Aduana Fronteriza detuvo en el mismo período la introducción al país de tan sólo cinco armas de fuego, indican datos de la Administración General de Aduanas.De acuerdo con una solicitud de Transparencia, el recinto federal únicamente detectó el cruce ilegal de estos objetos –todas armas cortas– en cuatro fechas diferentes: el 22 de febrero, el 11 de julio, el 20 de agosto y el 28 de octubre.Estos hallazgos, que son apenas cinco de 777 embargos precautorios de distintos tipos de mercancía en el año, ocurrieron en los puentes Córdova-Américas y Paso del Norte, donde se registraron cuatro y uno, respectivamente.Por estos hechos, la Aduana Fronteriza presentó a tres personas ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero, como documentan los registros, en un caso no hubo personas enviadas al Ministerio Público, sin que la razón esté clara.La respuesta de la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), permite advertir además que 5 mil 388 cartuchos útiles fueron embargados precautoriamente el año pasado.La mayoría de los demás objetos son vehículos de diferentes marcas asegurados en todos los cruces fronterizos de la región, especialmente en los puentes internacionales Córdova-Américas y Zaragoza, aunque también en Jerónimo y Guadalupe.En la respuesta institucional, la Administración General de Aduanas refiere no tener facultades para realizar decomisos, sino únicamente para “embargar precautoriamente mercancías cuando se actualiza alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 151 de la Ley Aduanera”.Los datos surgen en un contexto donde, en días pasados, el gobernador Javier Corral Jurado señaló que el cerco del Gobierno federal para contener el contrabando de armas de fuego no está funcionando.En aquella ocasión, indicó Corral, corporaciones locales y estatales aseguraron 22 armas largas, de las que 7 eran nuevas, lo que el mandatario interpretó como un hecho de la inoperatividad de las medidas federales.El gobernador urgió entonces al Gobierno federal a tener más firmeza en relación con Estados Unidos para frenar la introducción de armas al territorio nacional.Entre otras mercancías que la aduana ha detenido en los cruces fronterizos se encuentran, por ejemplo, cartón corrugado, caucho, etiquetas de plástico, tarjetas de memoria, grapas de plástico, conectores del mismo material, conos de aluminio y diesel.Las autoridades han frenado el paso a México de tuercas, bombas de succión, cuero, tela de vinil, espuma de poliuretano, placas de acero, cubetas, ventiladores eléctricos, piezas de computadora, modulares, montacargas e incluso dólares en efectivo.Insecticidas, motores eléctricos, fibras de algodón, llantas, sensores, rines, papel para envoltura, retroexcavadoras, cigarrillos, cemento, extinguidores, detectores de humo, cortadoras de césped, leche en polvo en pastillas y focos LED son productos igualmente embargados. (Fernando Aguilar / El Diario)

