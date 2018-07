Niega juez a inculpados derecho de defenderse

Un juez de Control le negó a cuatro hombres acusados de homicidio el derecho de presentar testigos de descargo.Debido a un error del abogado defensor al invocar un artículo, el resolutor Rafael Rosado Arcudia se negó a escuchar la prueba de Axel Daniel Cobos Espino y de sus coinculpados Sergio Martínez Montelongo, Jesús Grajales Mayo y Jesús José Beltrán Flores.El defensor argumentó al Tribunal que el desahogo de los testigos de descargo es un derecho constitucional de toda persona detenida y después le rogó al juez que escuchara la prueba e incluso interpuso el recurso de revocación. Pero Rosado no accedió a la petición, por el contrario regañó al defensor e incluso lo ridiculizó.“Señoría yo respeto muchísimo su autoridad. En audiencia pasada estuvo subsanando los errores del Ministerio Público (MP), en esta ocasión le pido que subsane mi error. Además es un derecho fundamental del imputado hacerse de todos los medios de prueba que se consideren pertinentes. Le reitero mi respeto, le pido disculpas por el error y que acceda al derecho humano a la defensa”, expresó el defensor.Sin embargo, el juez dijo que el artículo invocado para solicitar el desahogo de la prueba corresponde a los requisitos para el cateo e indicó que el litigante particular no justificó la pertinencia de la prueba. Tampoco accedió al recurso de revocación y le ordenó avanzar con la audiencia.El juez también le llamó la atención al agente del MP al decirle que hiciera su trabajo y a uno de los detenidos le señaló en varias ocasiones que hablaba “muy raro” y no le entendía.Los cuatro acusados rindieron declaración ante el juez para señalar que son inocentes y fueron torturados.Axel afirmó que policías municipales lo sacaron de la casa de su novia en la madrugada, sin precisar fecha, y que fue llevado a un terreno baldío donde lo golpearon en las costillas, le pusieron la “chicharra” en los genitales y la bolsa en la cabeza para obligarlo a agarrar una “muleta”, es decirse responsabilizarse de un crimen sucedido el pasado 4 de julio en el interior de una casa ubicada en la calle Cerro la Purísima número 1531 del fraccionamiento Cerrada del Sur.Los otros detenidos también afirmaron que fueron golpeados por los municipales.Además Axel indicó que sólo conocía a Grajales Mayo; Jesús José señaló que él sólo conocía a Sergio Martínez Montelongo.

