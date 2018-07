En privado hacen audiencia de feminicidio

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de tres hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de una mujer, Cinthia Margarita Nava Rodríguez, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de junio y dos días después se localizó sin vida.Los sospechosos son Luis Gerardo Martínez Martínez, Carlos Alberto Mancha y Mario Alberto Gómez.Ayer ellos le solicitaron al juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce que la audiencia fuera privada. El resolutor admitió la solicitud, decretó cerrada la diligencia aduciendo que entre los derechos de los imputados está no ser expuestos a los medios de comunicación y argumentando que los jueces tienen la prerrogativa de actuar con discrecionalidad cuando ellos quieran.Hernández Ponce pasó por alto el principio de publicidad, uno de los pilares del sistema penal.Cinthia Margarita, de 26 años de edad, fue reportada como ausente el pasado 25 de junio. Fue vista por última vez en las calles Centeno y Fresa.El pasado 27 de junio a las 01:25 horas se reportó al 911 un cadáver tirado en las calles Eduardo Barbachano y Apolonio Castillo, del fraccionamiento Hacienda de Las Torres etapa V, el cual estaba envuelto en una sábana blanca, tenía una bolsa en la cabeza, las manos atadas hacía el frente y alrededor del cuello se le apreció un cable de colores verde y negro enredado, de acuerdo con datos oficiales.Martínez, Mancha y Gómez al parecer fueron detenidos por delitos contra la salud, pero al ser entrevistados por agentes ministeriales aportaron información en relación al asesinato de Cinthia Margarita.Mario Alberto Gómez —quien también se hace llamar Mario Alberto Irigoyen Gómez— señaló el pasado 28 de junio que “trabaja” para “Los Aztecas” y dos días antes fue enviado a una casa de seguridad ubicada en la calle Desierto de Mojave con número 9343, en la colonia Hacienda Las Torres y ahí observo manchas de sangre, por lo que preguntó a uno de sus compañeros qué había sucedido y le respondieron que una mujer había sido asesinada porque había “tumbado” a un integrante de “Los Aztecas”.Presuntamente Mario Alberto dijo a policías ministeriales que una mujer rubia que andaba con los “contras” —un grupo criminal contrario a “Los Aztecas”— y había proporcionado información en relación a un hombre identificado como “Lencho”, quien fue asesinado.Carlos Alberto también dijo en una entrevista ministerial que era miembro de “Los Aztecas” y llevaba como un año y medio vendiendo heroína en el área de Los Herrajeros, por la colonia Chaveña y tras el arresto de los mandos identificados con los apodos “El Tablas” y “El Genio” le dieron la orden de no volver a vender droga de ese lugar y él decidió acercarse a “Leyza”, quien le ordenó ir a la casa de seguridad de la calle Desierto de Mojave, donde también tuvo conocimiento que ahí se había realizado un feminicidio.Ambos hombres dijeron que en esa casa vieron una credencial de elector y una mica de residencia a nombre de una mujer.Ese inmueble fue cateado el pasado 29 de junio por investigadores de la Fiscalía de Género, quienes aseguraron unas diez evidencias.Ayer los tres sospechosos fueron trasladados a la tercera sala de los juzgados a disposición del juez Juan Melitón Hernández Ponce para que él determinara si los vinculaba o no a proceso.

