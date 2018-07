Sólo dos de cada 10 unidades de sangre que se utilizan en los hospitales públicos para atender a los pacientes que la requieren, son recuperadas vía donantes que llevan los mismos usuarios del líquido hemático, dio a conocer René Amaton Tabares, responsable del Banco Regional de Sangre.Sin embargo, señaló que la institución que dirige tiene el abasto suficiente para atender las necesidades del sector médico, ya que este año registra en el primer semestre un total de 5 mil 089 donantes y se espera que la cifra llegue a 10 mil al finalizar el 2018.Lo anterior representará una cantidad superior a la del 2014, cuando el banco inició operaciones en la colonia La Cuesta, y en el que se captaron 6 mil 561 donantes, dijo.“Ha mejorado la participación social, hay más conciencia, la finalidad es cumplir la meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es el 100% de la donación altruista”, refirió.Indicó que el 70 por ciento de los donantes son voluntarios, el resto son aportados por los pacientes de hospitales públicos a los que se les da el servicio.“Durante 2017 se enviaron 14 mil 282 productos sanguíneos al Hospital de la Mujer, Hospital Infantil de Especialidades, Hospital General”, añadió.Señaló que a través de las campañas que se realizan es como las personas de forma voluntaria donan unidades de sangre sin saber a quién beneficiarán.De igual forma, aseguró que el Banco Regional de Sangre cuenta con la suficiencia para abastecer las necesidades de los hospitales de Gobierno del Estado, pero es necesario seguir fomentando esta conciencia para poder llegar a la meta.Los requisitos para los interesados en acudir a donar sangre son: ser mayor de edad, no padecer alta o baja presión, no haber padecido hepatitis, no ingerir bebidas alcohólicas un día antes, en caso de tener tatuajes o perforaciones tener más de un año con ellos.A las mujeres se les pide también no estar embarazada, no estar menstruando o en período de lactancia, no haber recibido ninguna vacuna. Se pide también acudir con un ayuno mínimo de 4 horas (se puede haber consumido fruta excepto plátano, tomar agua, jugo café negro o té), tener un peso corporal mínimo de 54 kilos, no acostumbrar prácticas sexuales de riesgo, no consumir drogas.Los interesados en donar sangre de forma voluntaria pueden llamar para agendar cita al teléfono 620-57-27, añadió.