Aunque ya terminó el recuento de sufragios faltan los votos reservados, por lo que la Asamblea Municipal Electoral (AME) informó ayer que les alargará los días de trabajo por lo menos dos semanas más a Capacitadores y Asistentes Electorales (CAES) empleados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) durante el actual proceso electoral.Hoy vence el contrato de 300 de ellos. Aunque la recontratación no será para todos, a algunos la remuneración extra por unos días más de trabajo les caerá “como anillo al dedo”, pues muchos son desempleados.Los CAES tuvieron la función de colaborar en la preparación y operación de las casillas que se instalaron el pasado 1 de julio, así como en la recolección de los paquetes electorales y recientemente el recuento de los votos.Con un sueldo de 6 mil 124 pesos mensuales menos impuestos, fueron contratados del 1 al 10 de julio.En medio del cansancio de algunos, aún ven unos días más de trabajo de forma positiva.“Sí ha sido muy pesado porque se requiere una gran concentración y en tiempos hay que estar parado, pero no están mal unos días más”, expresó Sonia, una capacitadora electoral.Mientras que Mario Calleros, de 64 años, anotó que es jubilado y que le logren ampliar el contrato sería un bono extra. “Estoy jubilado y prefiero estar aquí porque estoy ocupado. Voy a trabajar lo que sea necesario”.La AME todavía no define a cuántos CAES ampliará los días de empleo.

