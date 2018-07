En los últimos tres años, 24 menores han muerto como consecuencia de accidentes de tráfico de vehículos de motor en Ciudad Juárez, reportó el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).De acuerdo con el SEED, el año pasado fallecieron 8 menores de entre 1 y 11 años, mientras que en 2016 murieron otros 12 de entre 2 y 12 años de edad.En 2015, la cifra de menores que perdieron la vida en estas circunstancias ascendió a 4.Tres de cada cuatro de estas muertes pudieron evitarse si los menores hubieran estado protegidos por sistemas de sujeción como sillas para infantes, advirtió Tania Rodríguez Ang, subdirectora de Prevención de Accidentes y Atención Prehospitalaria de la Secretaría de Salud.“En niños menores de 10 años, los accidentes son la primera causa de muerte”, dijo la funcionaria. “Cuando hay menores de 10 años muertos es porque no están bien sujetos o no cuentan con sistemas de sujeción”.Rodríguez Ang indicó que las personas que tengan bajo su cuidado a niños y niñas deben adquirir una silla especial en función de la edad, la talla y el peso del usuario infantil.Los menores de dos años, dijo, siempre deben ir sentados en ese dispositivo en sentido opuesto a la marcha del vehículo, lo que significa que deben dar la espalda al conductor y al copiloto; es la posición más segura para ellos.La subdirectora de Prevención de Accidentes y Atención Prehospitalaria de Salud aconsejó no llevar a menores en los brazos en la parte frontal del vehículo, puesto que es muy difícil retenerlos con seguridad en caso de un accidente.“El uso correcto de los sistemas de protección infantil puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los niños. Los costos que representa atender a un menor y todo lo que trasciende desde el punto de vista social en un accidente, son mucho mayores que comprar una sillita”, dijo.Desde el punto de vista de Rodríguez, el propósito de estos sistemas diseñados especialmente para las necesidades infantiles es reducir la severidad de las lesiones de tal modo que éstas no comprometan la vida.El Subsistema de Lesiones y Causas de Violencia del Sector Salud indica que además de estas muertes dos niños fueron ingresados al Hospital Infantil de Especialidades (HIES) el año pasado debido a lesiones sufridas en accidentes de tráfico de vehículo de motor.Para Rodríguez Ang, estos percances suceden en un contexto en el que existe una generalizada falta de cultura vial en el estado y particularmente en Ciudad Juárez.“Las personas ven los accidentes como algo que va a pasar, algo que pasa. No consideran que pueden ser prevenibles. Los adultos adoptamos conductas de riesgo sabiendo que tenemos que tener medidas preventivas para que no sucedan accidentes y que nuestras lesiones sean menos severas”, dijo.20151220162017

