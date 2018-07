Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) sostuvieron ante un Tribunal de Control que arrestaron a 12 personas a las que identificaron como presuntos integrantes de la pandilla “Los Aztecas” en flagrante delito e ingresaron a una vivienda sin orden de cateo en defensa de su vida.Los abogados defensores exhibieron un video donde se observa que una de las arrestadas se encontraba en un hospital de la localidad y no en las calles señaladas por los policías, así como informes médicos para documentar que los acusados fueron lesionados y buscan acreditar que los municipales “reventaron” una casa al ingresar sin orden judicial.Los defensores de los presuntos miembros del grupo solicitaron la declaración de unos 12 policías de la SSPM. Ellos atendieron el llamado judicial y ayer por la tarde acudieron al inicio de la audiencia de vinculación o no a proceso seguida a los detenidos, acompañados por una abogada.El proceso penal se sigue en contra de Javier Martínez Gómez, José Luis Esparza Esparza, Jesús Gerardo Catarino Martínez, Ángel Bonifacio Pérez Martínez, Antonio Medina Escárcega, Joaquín Hernández Sánchez, Rafael Martínez Rodríguez, David García, Alfredo Olvera Moreno, Luis Gerardo Ocón Rentería, Laura Aracely Martínez Lozano y Roxana Lorena Zúñiga.A todos se les acusa de haber cometido los delitos de portación y posesión de armas de fuego y a tres de ellos —Alfredo Olvera Moreno, Luis Gerardo Ocón Rentería y Laura Aracely Martínez Lozano— también se les formularon cargos por el ilícito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de los efectivos de la SSPM.Las 12 personas fueron detenidas alrededor de las 19:50 horas del domingo 1 de julio.Ayer el policía Irving Aarón Flores Covarrubias señaló que ese día él realizaba tareas de vigilancia por el proceso electoral e iba acompañado de los agentes Mata y Luna y al circular por la calle Oro en la zona Centro de Ciudad Juárez, tres personas le parecieron sospechosas.Cuando los iban a someter a una revisión, uno de los masculinos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y empezó a dispararles, por lo que ellos repelieron la agresión y pidieron ayuda a través de un botón de pánico. En ese momento se encontraban en el cruce de Oro y Acacias, afirmó.Flores refirió que uno de sus compañeros, Luna, empezó a gritar que le habían dado un balazo y Mata siguió a una mujer y el hombre que corrieron a una vecindad en el número 854 de la calle Oro y él y otro elemento también ingresaron porque el primero les reportó que en esa propiedad había más hombres armados.Uno de los abogados le preguntó a Flores por qué entraron y él respondió “estaba en peligro mi vida y la de compañeros… había un peligro real e inminente”.Antes de esa declaración uno de los abogados exhibió dos videos captados por las cámaras de seguridad de un hospital donde se observa que tan solo unos minutos antes de la intervención policíaca, Laura Aracely Martínez Lozano —quien a decir de los agentes era una de las que estaba en la calle Oro cargando una mochila que contenía dos armas de fuego y 10 dosis de mariguana— se encontraba ingresando al nosocomio junto a un hombre que iba en silla de ruedas, otra mujer y un niño.En una entrevista anterior la madre de Laura Aracely denunció que ese día Laura iba acompañada de su esposo e hijos cuando una bala perdida lesionó al concubino y se trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica y de ese nosocomio ella fue “levantada” para involucrarla en varios delitos.Ayer el video fue mostrado al policía Mata Torres para preguntarle si reconocía la ropa que llevaba puesta una de las mujeres que se observaba en el material y él dijo que sí además reconoció que la persona se parecía a Laura Aracely.Hasta el cierre de esta nota la jueza non había resuelto la situación jurídica de los policías. La diligencia seguía en proceso.

