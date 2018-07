La vieja guardia de la pandilla “Los Aztecas” presuntamente ordenó matar a vendedores de cristal de “Los Mexicles”, para acabar con los puntos de venta que controlan.Así se reveló en una audiencia judicial instruida ayer a Juan Arturo Padilla Juárez, apodado “El Genio” y considerado como el segundo al mando de “Los Aztecas” en Ciudad Juárez, quien fue detenido el pasado 26 de junio en el estado de Michoacán.El juez José Alberto Bautista Trujillo dictó el auto de vinculación a proceso.Una de las causas penales seguida a “El Genio” corresponde a un doble homicidio ocurrido el 5 de enero de este año en un taller mecánico ubicado en las calles Privada Pino Suárez y Guadalupe, de la colonia Ladrilleros y Caleros.De acuerdo con el testimonio de un testigo de identidad protegida, la mañana del 1 de enero de 2018 “El Genio” y otros mandos de la vieja guardia de los “Carnales”, entre ellos Bruno Ángel Ramírez Cervantes, “El Bruno”; Santos Ledezma, “El Chinola”; “El Janny” y Juan Velásquez García, “El Suavecito” realizaron una junta en una casa de seguridad ubicada en la calle Francisco Bocanegra casi cruce con General Trías de la colonia San Felipe del Real.Ahí “El Genio” dio la orden de terminar con los puntos de venta de cristal de los grupos contrarios, específicamente los integrantes de “Los Mexicles”.Al parecer Juan Arturo Padilla, quien también usa los alias “El Prieto”, “El Polo” y “El Genio”, ordenó el asesinato de los empleados del taller mecánico de la colonia Privada de Pino Suárez y de otros cometidos los días 4 y 5 de enero.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) del fuero común el testigo de identidad protegida que se dijo miembro de “Los Aztecas” explicó que él tenía una relación sentimental con una hija de “El Bruno” y su función era mover los vehículos utilizados en las ejecuciones.Además el primero de enero de 2018 él fue citado a la junta y estuvo presente.“‘El Genio’ y ‘Suavecito’ estaban hablando de las ejecuciones que serían los días 4 y 5 de enero, estas personas daban la orden de qué iba a hacer cada quien… ese día dieron la orden de matar unas personas el 4 de enero en Ciudad Moderna y el 5 de enero ir a matar a unas personas de un taller mecánico del cual no sé la dirección pero era una casa blanca con árboles sobre una calle de terracería y a un lado de unas tapias”, indicó el fiscal al dar lectura a la declaración del testigo protegido.Esos datos se dieron a conocer ayer en la audiencia seguida a “El Genio” dentro de la causa penal número 395/18 de índice del Tribunal del Control, en la que al formularle cargos, un agente del MP estableció que la presunta conducta cometida por Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio” fue el delito de homicidio con penalidad calificada por la premeditación.En el taller mecánico fueron baleados y murieron Édgar Isaac Rodríguez Rodríguez, de 15 años y J. Matilde Ramírez Hernández, de unos 50 años. Ambos sufrieron laceración craneoencefálica, el primero de ellos recibió nueve impactos de bala mientras que la mujer presentó seis disparos. En la escena del crimen se localizaron casquillos calibre 9 milímetros y .223.Padilla Juárez se encuentra recluido en el penal de Áquiles Serdán y no fue trasladado a Ciudad Juárez para la audiencia, por lo que se realizó una videoconferencia en tiempo real. En la sala décima octava de los juzgados locales estaban el agente del MP, un abogado privado y el juez, además acudieron la pareja sentimental y otros familiares de Padilla Juárez.El defensor presentó la declaración de cinco testigos, quienes afirmaron que el 1 de enero estuvieron departiendo con “El Genio” en la ciudad de Chihuahua para celebrar el año nuevo. Todos indicaron que estuvieron en la capital de la entidad del 29 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018. Pero el juez consideró que son testigos de coartada que no pueden acreditar haber estado con Padilla de momento a momento.El juez José Alberto Bautista Trujillo dictó el auto de vinculación a proceso por homicidio, dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva y aprobó dos meses como plazo para la investigación complementaria.

