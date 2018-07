Miedo, enojo, sorpresa e incredulidad dejó entre comerciantes y empleados de la avenida Benito Juárez el ataque a balazos perpetrado la tarde del sábado contra tres personas.Los entrevistados dijeron que las cosas ahí “se habían calmado” un poco, pero el hecho del fin de semana les prende la alerta y temen que se vayan a desatar otros hechos violentos en la zona.“Todavía no nos recuperamos de lo que pasamos hace años y ahora esto, pues así ¿cuándo?”, comentó un hombre cuyo negocio se establece ahí desde hace 25 años, pero prefirió no dar a conocer su identidad porque “luego vienen por mí”.Personal de la Fiscalía General del estado (FGE) informó ayer que las tres personas que fueron atacadas en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez, a pocos metros del Puente Internacional Paso del Norte, seguían con vida y recibían atención médica en hospitales de la localidad.Ayer, el sector lucía normal, las personas caminaban por ambos lados de la calle, mientras que la actividad comercial funcionaba de forma cotidiana y los automovilistas se formaban para cruzar la frontera.Pero al preguntar acerca del hecho, que ocurrió alrededor de las tres de la tarde del sábado, la gente manifiesta diferentes emociones.“A todos nos agarró por sorpresa, no lo esperábamos, claro que nos asustamos, muchos nos tiramos al piso”, mencionó otra persona que realiza sus actividades laborales en la zona.Un vendedor del área comentó que los policías municipales sólo acuden ahí “a joder a la gente”, porque cuando ocurren eventos como la agresión del fin de semana o robos o asaltos, nunca aparecen.“Qué casualidad que no estaba ninguno aquí cuando pasó eso, se salen”, dijo molesto para luego alejarse hacia el otro lado de la calle.Otros entrevistados mencionaron que no podían creer lo que ocurrió, incluso que algunos escucharon las detonaciones pero no hicieron caso debido a que no pensaron que en ese lugar y a esa hora alguien pudiera estar disparando.Los hechos se dieron frente a decenas de personas que el sábado transitaban, a pie o en vehículo, por el área del Puente Internacional alrededor de las 15:00 horas.Testimonios que fueron recogidos en el sitio indican que fueron dos personas, un hombre y una mujer que caminaban por la avenida Benito Juárez, las que fueron agredidas a balazos.El presunto atacante es un hombre que viajaba en un vehículo en la fila de quienes estaban por cruzar a El Paso.Los proyectiles, sin embargo, alcanzaron a un vendedor de aguas frescas que trabaja en el lugar.Las tres víctimas fueron atendidas por personal de los cuerpos de emergencia y llevadas a recibir atención médica a diversos hospitales.Del agresor dijeron que al parecer escapó con rumbo a El Paso.Debido a la situación, el tráfico internacional, tanto peatonal como vehicular, fue interrumpido mientras que las autoridades realizaban tareas de recolección de evidencia en el lugar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.