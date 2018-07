Aumentan agresores sexuales adolescentes

La agresión sexual que sufrió su nieto, entonces de siete años, quedó impune. Los atacantes eran también niños casi de su edad por lo que no fueron acusados y la escuela donde ocurrieron los hechos optó por olvidar el tema.“No pasó nada”, dicen la madre y la abuela de Luis, quien fue reubicado de plantel educativo y ahora sigue con la rutina en su vida, ajeno a un tratamiento sicológico. El caso fue denunciado en 2014.En 2016, una madre relató que el 28 de septiembre una niña intentó introducir una espada en el ano de su hijo, acto que le causó un desgarre.“Lo que me parece una omisión (de la maestra) es que le haya dicho a mi hijo que no me dijera nada y tuvo que ser el pediatra quien me diera la noticia”, dijo la madre del afectado, que fue acusada por el personal de la institución educativa tras hacer pública la agresión contra su hijo.Las agresiones sexuales que sufrieron estos niños son parte de los 804 casos denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el período comprendido del primero de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2017, establecen datos oficiales de la institución.El reporte, obtenido a través de la Unidad de Información, indica que esta frontera ocupa el primer lugar de agresiones sexuales como abuso, violación, hostigamiento y sexting entre niños de los cero a los 11 años a nivel estatal.Además del aumento de las agresiones sexuales contra esta población vulnerable, revela un incremento en las detenciones de menores como probables responsables, ya que en el mismo período han sido imputados 385 adolescentes en conflicto con la ley.“Las ausencias físicas y emocionales de los padres, madres o cuidadores, podría ser uno de los factores que inciden en este fenómeno. Se está incrementando de menores agrediendo sexualmente a sus pares, es decir a otros niños a los que observan en condición vulnerable”, explica la sicóloga infantil Vianey Vargas, quien colabora con el centro Salud y Bienestar Comunitario (Sabic).Esta asociación civil es apoyada por la Fundación del Empresariado Chihuahuense a través del proyecto “Reconstruyendo redes resilientes” que encabeza Sabic y que trabaja directamente con niños víctimas de agresión sexual.Cifras rojasEn el estado de Chihuahua mil 781 niños, de los cero a los 11 años de edad, han sufrido una o varias agresiones sexuales, actos delictivos denunciados ante la FGE en los últimos cuatro años.Treinta y tres de los 67 municipios reportaron este tipo de denuncias, de las cuales Juárez registró 804 víctimas, Chihuahua 541, Parral y Cuauhtémoc 85 y Delicias 66.Del total general, mil 260 fueron por abuso sexual, 505 por violación, 15 por hostigamiento y una por sexting.Los niños de 9 años son más afectados, al registrarse 222 agresiones, mientras que fueron las niñas las más afectadas al ser denunciados mil 406 casos y 375 de niños.Probables responsablesLas estadísticas oficiales de la FGE indican que 385 menores, entre 12 y 17 años fueron imputados en el período 2014-2017; 13 eran mujeres y 372 varones.La edad más recurrente de los adolescentes sujetos a proceso penal por agresión sexual fue de los 14 años con 75 detenciones.La sicóloga infantil dijo que es importante que los padres de familia fortalezcan los vínculos con sus hijos.En Sabic se busca concientizar a los padres sobre la importancia de hablar con los niños de la sexualidad sana y fortalecer el vínculo con sus hijos.Es importante que los niños sientan que son considerados como personas importantes y que se demuestre el afecto.Los padres –explicó– deben hablar con los menores sobre la importancia del autocuidado de su cuerpo y que ellos mismos puedan establecer límites, qué les gusta y qué no les gusta en las demostraciones afectivas, por ejemplo.

