'Esconde' AME cómputo por alcaldía

A diez días de la jornada electoral del 1 de julio, la Asamblea Municipal Electoral (AME) mantiene “escondido” el resultado del conteo de votos a la alcaldía de Juárez.A pesar de que el cómputo oficial se hace a la vista de los integrantes de la Asamblea, no existe un informe oficial donde se reporte cuántos votos lleva cada candidato, lo que ha dado pie a que los representantes de los dos punteros canten victoria en base a sus propios cálculos.Anoche a las 22:15 horas, la AME había terminado de revisar los paquetes electorales abiertos (mil 254) y empezó con la revisión de unos 2 mil votos reservados que afectan a unas 600 casillas. El presidente de la AME, Edgar Villegas Baray, decidió no dar informes parciales sobre la variación del resultado.En las últimas horas, los equipos de los candidatos que se disputan el triunfo mientras defienden el voto en las mesas de trabajo hacían sus cálculos de los cotejos de los comicios en las urnas y aseguraban que tenían el triunfo.En el caso de Javier González Mocken, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, su grupo de representantes sostenía ayer en la tarde que van a ganar la elección en el recuento.Los números que presumían eran 155 mil para su candidato (alrededor de 20 mil votos más que los que les daba el PREP) contra 152 mil que alcanzaba Armando Cabada, el aspirante independiente.“Creemos que vamos a terminar el recuento con 1.2 puntos porcentuales arriba, que son como 4 mil 700 votos más”, dijo Héctor González Mocken, hermano de Javier, el candidato de Morena, PES y PT. Aseguró también que esa tendencia subirá porque ya se contaron los distritos donde Cabada tenía fuerza: el nueve y el 10.El presidente estatal de Morena, Martín Chaparro, que ayer se apersonó en la AME para ver el conteo, dijo: “No vamos a perder, de hecho vamos a ganar por el mismo margen del PREP”. Y sostuvo que si pasa lo contrario van a aceptar la derrota.Por otra parte los independientes, que montaron un centro de control interno donde computaban los resultados de las actas contadas hasta el momento, sostenían que ya le habían dado la vuelta al resultado del PREP, aunque con una proporción de números muy diferentes.“Vamos arriba de Mocken por 2 mil 700 votos contando las actas circunstanciadas y la apertura de los paquetes. Tenemos 90 mil y ellos el resto, descontando esa diferencia”, dijo un representante del candidato sin partido que prefirió mantener su nombre bajo reserva.Otro observador del independiente dijo que encontraron muchas irregularidades, como el hecho de que en las 53 actas que denunció su abanderado donde tenían cero votos, lograron recuperar hasta 90 para cada una.“Esas 53 urnas nos dan más de 4 mil 200 votos, suficientes para disminuir al uno por ciento la diferencia y pedir que se abran todos los paquetes”, comentó.La incertidumbre con los resultados previos del recuento se mantuvo ayer, entre el cansancio de los observadores que en algunos casos acumulaban hasta 48 horas en la asamblea, mientras el presidente del consejo electoral, Edgar Villegas Baray, bajo su criterio, omitía dar avances de los resultados para “no desinformar” a la ciudadanía.“Me voy a reservar hasta que esté casi el 100 por ciento de los paquetes abiertos porque está muy cerrada la votación. Eso sí les puedo decir, va muy cerrada”, justificó el funcionario electoral.El titular del órgano local aseguró que no está violando la ley de máxima publicidad y sostuvo que “tienen derecho a cuidar la mala información”, además de que no tenían datos concretos.Además del hermetismo en la información, el proceso de recuento de la elección de Ayuntamiento seguía fluyendo lento.A pesar de que la sesión especial para el cómputo de estos datos no se detuvo, pues no hubo un receso como tal, el pleno no tocó ningún tipo de asuntos durante todo el día, hasta las siete y media de la tarde, al cierre de esta edición.A espaldas de los integrantes de la asamblea, los capacitadores electorales seguían abriendo paquetes y contando, bajo la observación de los representantes de partidos, pero no había cómputo de actas, ni se tocaba el tema de los votos reservados que ascendían a más de 250 y para los que se dedica mucho tiempo.“Ayer (el domingo) nos tardamos tres horas para revisar 59 votos reservados”, mencionó Villegas Baray.Los votos reservados son aquellos que se pide revisar a valoración del Pleno por la duda que existe sobre la intención del elector a la hora de marcar la boleta.Ricardo Gándara, esposo de Stefany Olmos, secretaria de la Función Pública, siguió ayer coordinando el recuento, como lo ha hecho desde el miércoles.La asamblea prevé que el recuento se extienda durante toda la madrugada de este martes y finalmente terminar todo el cotejo alrededor del mediodía, para proceder a reconocer al ganador, si es que no hay impugnaciones. [email protected]