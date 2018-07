En riesgo PRD y PES de perder financiamiento y 'pluris'

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Encuentro Social (PES) están en riesgo de quedar fuera del reparto de diputaciones plurinominales y sin presupuesto público debido a que no obtuvieron el porcentaje de votación mínimo requerida por ley.Aunque faltan de terminar los cómputos oficiales –con las asambleas de Juárez y Chihuahua pendientes– el Programa de Resultados Electorales Preliminares muestra que el PRD fue el partido con menos votación de la entidad, con un 2.41 por ciento, mientras que el PES obtuvo 2.47 por ciento.A este porcentaje falta restarle los votos nulos, los de candidatos no registrados y los obtenidos por los aspirantes por la vía independiente para entonces sacar la votación válida emitida y a partir de ahí recalcular la cantidad obtenida por los partidos.Una vez terminados los cómputos y de confirmarse que PRD y PES no alcanzan el umbral correspondiente, es necesario esperar a que se resuelvan las impugnaciones que podrían iniciar esos institutos políticos para conservar su registro.“En estos momentos no hay una resolución definitiva, toda vez que los partidos políticos pueden impugnar las decisiones de los órganos administrativos electorales, y además en el caso local aún no ha concluido el cómputo”, detalló Oksana Volchanskaya, vocera el Instituto Estatal Electoral.El artículo 15 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua fija el porcentaje mínimo a obtener por los partidos para que tengan derecho al reparto de legisladores plurinominales.Asimismo, el artículo 28 detalla que es el mismo porcentaje el requerido para el financiamiento público repartido por el IEE.“Los partidos políticos, para poder tener acceso al financiamiento público anual para sus actividades ordinarias permanentes, deberán haber obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación estatal válida emitida en la elección de diputados locales de mayoría relativa inmediata anterior”, menciona la ley.Esta elección local es la primera en la que cada instituto político verá reflejados de manera real los votos obtenidos en las urnas, debido a la más reciente reforma electoral en la que se eliminó la “transferencia de votos”, a través de la cual los partidos políticos en coalición o alianza podían repartirse los sufragios obtenidos según criterios discrecionales.

