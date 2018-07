Gastaron millonada en campaña

Los candidatos perdedores a puestos de elección popular fueron los que más gastaron en la campaña tanto de diputados federales como de senadores, de acuerdo con los informes de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).Entre los tres aspirantes que resultaron electos para el Senado por Chihuahua –Cruz Pérez Cuéllar y Bertha Caraveo de Morena, además de Gustavo Madero del PAN–, gastaron poco más de 9 millones de pesos.Los siete candidatos al Senado que no fueron electos –entre ellos el exgobernador José Reyes Baeza y Georgina Zapata por el PRI, además de la exsecretaria de Desarrollo Municipal Rocío Reza–, erogaron más de 30 millones 600 mil pesos en lonas, espectaculares, camisetas y organización de eventos.En la carrera por el Senado, José Reyes Baeza fue el que más gastó, con 8 millones 39 mil 303 pesos reportados al INE como gastos de campaña. La inversión no alcanzó para que el priista lograra alguno de los tres escaños en disputa.Cuando menos en el caso de los aspirantes federales por Chihuahua, los datos de los informes de fiscalización del Instituto Nacional Electoral muestran que aquellos candidatos perdedores a puestos de elección popular fueron los que más gastaron en la campaña federal, tanto de diputados como de senadores.De hecho, los dos senadores electos en fórmula de mayoría, Cruz Pérez Cuéllar y Bertha Caraveo, quienes compitieron bajo la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES, fueron quienes menos recursos gastaron: 868 mil pesos en el caso de Caraveo y 948 mil correspondientes a Pérez Cuéllar. El ganador de primera minoría, Gustavo Madero del PAN, reportó un gasto de 7 millones 324 mil 853 pesos. Su compañera de fórmula, Rocío Reza, fue la tercera candidata con mayor cantidad de recursos erogados: 6 millones 952 mil 428 pesos.La fórmula de Morena invirtió en total un millón 816 mil 902 pesos para la campaña al Senado y obtuvo 540 mil 334 votos; mientras que el equipo de PAN-PRD-MC gastó 14 millones 277 mil 281 pesos con 449 mil 436 votos.El PRI en tanto, con Baeza y Zapata de abanderados, gastó 10 millones 958 mil 341 pesos con un resultado en votos de 326 mil 675.En promedio, por cada voto obtenido, Morena gastó 3.36 pesos; para el PAN el gasto se elevó hasta 31.76 pesos en campaña por sufragio; mientras que para el PRI fue de 33.54 pesos.En total, las campañas federales de aspirantes de Chihuahua al Congreso de la Unión tuvieron un costo de 65 millones 472 mil 163 pesos. De esos, 39 millones 769 mil 4 pesos corresponden al gasto de los aspirantes del Senado, mientras que los 25 millones 703 mil restantes son de la carrera a la Cámara de Diputados.En el caso de la Cámara de Diputados, los resultados se repiten. Daniela Álvarez, aspirante del PAN-PRD-MC, fue la candidata que más recursos gastó de acuerdo con el INE. Con un millón 6 mil 914 pesos reportados, la aspirante panista quedó en segundo lugar del distrito 4, que fue ganado por el candidato de Morena, Ulises García Soto, quien reportó un gasto de 491 mil 921 pesos.Adriana Fuentes y Lilia Merodio, aspirantes del PRI a diputadas locales, también se ubican entre las que más dinero (público y privado) gastaron en campaña y que, sin embargo, no les fue suficiente para obtener una curul.Fuentes, actual diputada local, gastó 926 mil pesos; en tanto que Merodio reportó 931 mil pesos de gasto. Ambas fueron superadas por candidatos de Morena.Claudia Elena Lastra Muñoz, aspirante del Distrito 3, ganó a Merodio en votos e invirtió apenas 170 mil 814 pesos. Mientras que María Esther Mejía, del Distrito 1, superó a Fuentes por más de 60 mil votos y con una inversión de apenas 284 mil pesos.Morena3.36 pesosPAN31.76 pesosPRI33.54 pesosFUENTE: Instituto Nacional Electoral

