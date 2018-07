Los diputados de Juárez que tuvieron por primera vez la oportunidad de reelegirse fracasaron, todos. Ninguno logró conseguir los votos para repetir como representante de la ciudad.En esta contienda, donde por primera vez se permitió a los legisladores locales buscar la reelección inmediata, fueron cinco los aspirantes que buscaron repetir su cargo; ninguno lo logró.El alcance de Morena en las urnas fue tal que el PAN, partido que ganó seis de los nueve distritos electorales de Juárez en la elección de 2016, no pudo retener ni siquiera el Distrito local 5, considerado “seguro” para el blanquiazul.En 2016, los distritos electorales 2, 3 y 10 fueron ganados por el PRI, con Isela Torres, Rocío Sáenz y Adriana Fuentes, respectivamente, como candidatas y posteriormente, diputadas.El PAN, en tanto, ganó entonces los distritos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con Víctor Uribe, Gabriel García Cantú, Gustavo Alfaro, Laura Marín, Maribel Hernández y Liliana Ibarra como abanderados.La reforma electoral federal de 2014 estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el mandato para que fuera permitida la reelección de alcaldes y legisladores locales en todo el país.En agosto de 2017 el Congreso legisló la figura de la reelección, con los requisitos y plazos para que tanto alcaldes como diputados pudieran contender bajo este esquema.Para los legisladores de Juárez, del PRI, la diputada Sáenz buscó ser reelecta; del PAN, aunque todos los legisladores manifestaron su intención de conseguir la nominación, el partido determinó que García Cantú e Ibarra no fueran postulados como candidatos.Los otros cuatro legisladores panistas sí lograron ser candidatos de su partido para la reelección legislativa.Según los datos disponibles en el Programa de Resultados Electorales Preliminares –a falta de ser publicados los cómputos oficiales–, el único distrito en el que el PAN fue competitivo fue el 5, donde la candidata del blanquiazul fue Marisela Terrazas Muñoz, quien buscaba la diputación local por primera vez.En el resto de los distritos, ni el PAN ni el PRI se acercaron a los candidatos de Morena, ni siquiera en los casos de los legisladores que, con una campaña dos años antes y con exposición por su trabajo como diputados, no lograron ser los primeros reelectos del estado.

