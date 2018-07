Autoridades de Tránsito darán seguimiento a las exposiciones que realizaron alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), aunque advirtieron que para resolver los conflictos de tráfico es necesaria la intervención de otras dependencias de gobierno y no sólo la de vialidad.La comunidad universitaria expuso que existe falta de capacidad de los funcionarios para que las leyes en materia de tránsito sean cumplidas y, además, condenaron que las políticas públicas y la infraestructura urbana favorece a los automovilistas particulares, mientras que peatones y ciclistas son dejados de lado.Personal de Comunicación Social de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), dio a conocer que ayer mismo los mandos estaban analizando todas las opiniones que vertieron los universitarios en torno a la situación vial de la ciudad.Aseguró que todas las posturas serán tomadas en cuenta para determinar la factibilidad de corregirlas.Reitero que, sin embargo, no sólo es la DGTM la que debe intervenir para modificar la situación que fue expuesta por los integrantes de la UACJ, sino que otras instancias de gobierno tendrán que hacer su parte.La postura de la comunidad universitaria se generó luego que la noche del martes pasado una madre de familia y su hijo de meses de nacido murieron en un percance que ocurrió en el cruce de la avenida Manuel Gómez Morín y calle Camperos, donde se establece un denominado “corredor seguro”.El padre de familia y otros tres de sus hijos resultaron lesionados en el encontronazo, al igual que los dos tripulantes del vehículo responsable de los hechos, que era conducido a una velocidad inmoderada; además el conductor se pasó una luz en rojo y presentó alcohol en su sistema.Las víctimas se encuentran recibiendo atención médica y el presunto responsable está sujeto a un año de prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso en su contra por los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daños.Ante este y otros hechos viales, los universitarios hicieron un llamado a la sociedad en general a que dejen de lado el egoísmo y que asuma una actitud que genere cambios en la cultura de tránsito.Entre la problemática que señalaron está la circulación de vehículos sin documentos, la obtención de licencias de conducir de una forma muy fácil, que los conductores que operan automóviles no tengan sanciones más severas y que se privilegie el uso del automotor sobre otras formas de movilidad, como la peatonal o la bicicleta.Consideraron como insuficientes las campañas de educación vial para mejorar la cultura de prevención de tránsito, ya que es necesario que haya políticas públicas que impulsen una nueva forma de pensar en torno a la situación.

