Avanzan 'pegados' Cabada y Mocken

El recuento parcial de votos de la elección de presidente municipal, cuyos resultados han sido los más esperados tras el 1 de julio, inició ayer con números tan “parejos” como los que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).Ante la presencia de decenas de observadores de partidos políticos y candidatos independientes, además de simpatizantes que aguardaron afuera nuevos resultados, el cotejo de los votos y actas circunstanciadas avanzó igual de lento que en la revisión de los cómputos distritales.En una maratónica sesión especial, los representantes de los dos candidatos punteros –Armando Cabada Alvídrez y Javier González Mocken– buscan ante la Asamblea Municipal Electoral (AME) disminuir o ampliar la ventaja, que de acuerdo al PREP es del 1.4 por ciento del total de los votos a favor de Morena.Por una parte, el equipo de González Mocken pretende ampliar la diferencia de votos para consolidarse como ganador, mientras que la representación de Cabada Alvídrez quiere reducir la ventaja de su rival a menos de un punto porcentual, lo que le permitirá solicitar que se abran todos los paquetes electorales.Para ello, los abogados acreditados ante la Asamblea pedían abrir paquetes en los que se encontraban inconsistencias, como el hecho de que la sumatorias de votos no coincidían.“Solicito que se pase a recuento la casilla 1477 básica 1, porque los números son ilegibles y la suma de los votos no coincide; tiene tres votos de más”, pedía el representante de Cabada, Juan Antonio Lozano.Pero en respuesta, el Consejo Electoral denegaba la petición bajo el argumento, en todos los casos, de que las variaciones no cambiaban sustancialmente el resultado.En el área de recuento de votos participan 45 Capacitadores y Asistentes Electorales (Caes) repartidos en tres grupos.El trabajo es abrir y contar los votos de mil 254 paquetes electorales de un total de 1992 frente a la presencia de 12 observadores acreditados por partido o candidato, en un plazo máximo de 28 horas.De acuerdo con Víctor Villegas Baray, presidente del órgano electoral local, deben terminar hoy a más tardar a las ocho de la noche. El coordinador del recuento, Ricardo Gándara Hernández, añadió que el plan es revisar un paquete por cada media hora.El PREP dio al candidato de los partidos Morena, PES y PT un total de 123 mil 370 votos, contra 118 mil 152 que concedió al independiente. Según el PREP, González Mocken logró 1.4 por ciento más del total de los votos que CabadaDurante el conteo, integrantes de los equipos de los dos candidatos que se disputan la Alcaldía aseguraban que hay buenos números para ambos. “Estamos recuperando bastantes votos. Casillas donde las actas decían que teníamos cero, estamos sacando hasta 70 como”, dijo un observador del equipo independiente quien pidió reservar su nombre.Pero a la par, los observadores de Morena decían lo contrario. “Creo que de cinco mil votos que les llevábamos de ventaja, ya superamos los seis mil”, expresó uno.De acuerdo con información de la Asamblea, hasta el cierre de esta edición se habían contado los votos de 250 paquetes, sin variación sustancial a los resultados previos.En 74 actas circunstanciadas, González Mocken tenía 6 mil 164 sufragios contra 4 mil 980 de Cabada, una diferencia de mil 184 votos.En muchas de ellas se confirmó lo que Cabada usaba como una denuncia: que tenía cero votos, como en la casilla 1546, en la que González Mocken aseguró 29 sufragios y el independiente ninguno.Lo que sí pasó en el recuento, es que en ninguna de esas casillas logró ganar otro candidato.Se espera que los resultados estén listos para esta noche e inmediatamente declarar un ganador al que se le entregará la constancia de mayoría.En el último corte, a las 22:25 horas, se habìan contado 414 paquetes, y 200 actas, pero no se dieron a conocer variaciones en los votos.Por lo pronto, las instalaciones de la asamblea ubicada en la avenida Antonio J. Bermúdez, se encuentran sitiadas por al menos 11 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que buscan evitar algún tipo de incidencia.Durante el recuento de votos, líderes de partidos políticos acudieron pendientes de los resultados, sobre todo porque buscan recuperar la mayor cantidad de votos a fin de asegurar más lugares para sus listas de regidores.El presidente del comité directivo local de Morena, Magdaleno Silva, dijo que primero tienen que definir que van a ganar la elección porque así entra toda su planilla; “de lo contrario, estamos viendo porque tenemos que repartir las regidurías con el PES y el PT”, mencionó.Mientras que el del PRI, Óscar Nieto, señaló: “tenemos que tener seguridad de que el proceso se haga de la manera correcta, pero también que los votos se contabilicen bien; estamos pensando que nos pueden tocar dos o tres regidores”.Por su parte, Enrique Torres, del PAN, dijo que creen que también pueden meter al Cabildo hasta tres ediles.El ganador de la contienda logrará meter a la planilla completa, de 11 regidores.Un hombre que entró sin acreditación a la Asamblea Municipal Electoral (AME) ayer fue detenido para ser consignado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), después de que fuera descubierto por representantes de Morena cuando tomaba fotografías a las mesas de recuento de votos.El hombre fue identificado como Jesús Martínez Navarrete, y logró pasar un filtro de policías municipales identificándose como observador, con un gafete expedido por el Instituto Nacional Electoral (INE) de representación de candidatos independientes.En la sesión especial en la que se revisan las actas de la elección de Presidencia Municipal, Federico Solano, representante de Morena, solicitó que se interviniera toda vez que se le vio tomando fotos a las boletas y las enviaba a grupos de WhatsApp.Edgar Villegas Baray, presidente de la AME, interrumpió la sesión, habló al inculpado y le pidió que enseñara las fotos; éste se negó por lo que fue detenido por la Policía Municipal y trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR), en donde abogados de Morena ratificaron una denuncia por delitos electorales.También se le señaló por estar presente durante la intervención policiaca en la biblioteca pública Arturo Tolentino el domingo 1 de julio, en donde fue detenida la subdirectora de Educación Municipal por presuntamente tener material electoral.Una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó anoche que Martínez Navarrete se encontraba en Estación Universidad, y sólo se le aplicaría una sanción administrativa, pero no sería consignado a la Fepade. (Javier Olmos / El Diario)

