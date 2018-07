Sólo en dos de cada diez sentencias condenatorias los responsables pagan la reparación del daño, una figura contemplada en la ley que busca resarcir con dinero la afectación causada a los ofendidos por el delito.Cifras del Juzgado Primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional indican que en un período de cinco años –de 2013 al 2017– se radicaron mil 620 sentencias para vigilar su cumplimiento. En 675 de los casos se ordenó pagar la reparación del daño, pero únicamente en 152 de ellos los reos cumplieron, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información al sistema Infomex.Sólo pagan daños reos que alcanzan beneficioLa cifra significa que existe un 22.51 por ciento de efectividad en cuanto a la reparación del daño a favor de los afectados por conductas delictivas.De los que pagaron la indemnización del daño, 152 en un total, sólo 48 obtuvieron un beneficio que les permitió recobrar la libertad.En cuanto a multas, en ese juzgado y durante el mismo período, en mil 008 sentencias se incluía el pago de una sanción y sólo 185 la depositaron, indican los datos de Infomex con número de folio 37342018.La jueza interina del Juzgado Tercero de Ejecución, Simona Aidé Hinojos Ubiña, explicó que por lo regular sólo los reos que alcanzan algún beneficio cumplen con la reparación del daño y en ocasiones ni ellos lo hacen por la falta de recursos económicos de sus familiares y dado que en los empleos que tienen al interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez, la remuneración que reciben es mínima.Explicó que al cumplir la pena corporal y obtener la libertad, si el reo no ha pagado la reparación del daño, el cobro se efectúa por la vía administrativa a través de Recaudación de Rentas, pero los tribunales ya no le dan seguimiento.“La reparación del daño es una pena pecuniaria, que si está acreditada dentro de la carpeta de ejecución, si el Ministerio Público la solicitó y la acreditó en sentencia debe pagarse”, indicó la jueza.La resolutora refirió que el Artículo 44 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece que “la reparación será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso”.Además refirió que el Artículo 45 de la misma ley dice: “la obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquiera otra sanción pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a alimentos. En todo proceso penal estará obligado el Ministerio Público a solicitar, en su caso, la condena en lo relativo a la reparación de daños y, de ser procedente, de los perjuicios, así como probar su monto, y la autoridad judicial a resolver lo conducente”.Sin embargo, en la práctica los sentenciados que no tienen derecho a ningún beneficio preliberacional en contadas ocasiones pagan y cuando cumplen con los años de cárcel los jueces de Ejecución envían oficios a Recaudación de Rentas para que por vía administrativa se recupere el dinero, pero prácticamente esto es materia muerta.“Queremos pensar que al cumplir la sentencia salen a conseguir trabajo y puede que algunos de ellos lleguen a pagar. Generalmente cuando están en reclusión no pagan por falta de recursos, de interés y si la familia no tiene recursos, ellos menos”, indicó.

