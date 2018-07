La Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (APANICAL) busca generar entre los juarenses una cultura de apoyo a menores con este tipo de enfermedades a través de diversas actividades.“No es tanto el dinero, es que estás pensando en tu semejante, que te estás acordando de alguien, mientras a lo mejor estás disfrutando, caminas o andas con tu familia, es más el hacer conciencia que el dinero”, aseguró Karina Salgado Alvarado, coordinadora de proyectos de APANICAL.Explicó que al menos el 3.5 por ciento de la niñez en Ciudad Juárez sufre de algún tipo de cáncer.Se trata de una enfermedad que no respeta condición social ni edades, prueba de ello son los 26 menores que esta institución apoya para que puedan recibir medicinas, tratamiento y quimioterapias. Ellos tienen desde los cuatro meses hasta los 18 años de edad, informó.Por ello y ante lo costoso que puede resultar este proceso para las familias, APANICAL mantiene de manera permanente las campañas de recolección de trenzas para pelucas oncológicas, así como el Tapatón de la esperanza, con el que se obtienen recursos para solventar los distintos procesos que requiere cada menor y ser un apoyo para las familias que pasan por esta situación.Salgado Alvarado explicó que por 400 tapas, aproximadamente un kilo, la asociación recibe la cantidad de cuatro pesos si están clasificadas por color y dos pesos si las tapas son multi colores, dinero que es destinado en su totalidad para el tratamientos de los niños.Aunque parezca poco, la entrevistada expuso que el apoyo que se ha obtenido por parte de la ciudadanía juarense ha sido muy positivo, al grado que incluso al hacer caminatas por la calle o asistir a fiestas, se observa que ya no hay tapas en las botellas.“Me ha tocado ir caminando en un lugar urbano, ya es muy raro que veas tapitas tiradas, cuando antes había muchas, o ves el PET pero ya no les ves las tapas, vas a fiestas y no falta quien les quite las tapas.” , dijo. También dio a conocer que en lo que va del año han logrado la recolección de mil 600 trenzas, en colaboración con el Cobach y que fueron enviadas a Teletón Chihuahua; aunque dentro de dos semanas, se espera el arribo de tres pelucas oncológicas que se entregarán a dos pequeñas de tres años y una niña de siete. Salgado puntualizó que para la formación de una sola peluca se requieren alrededor de 14 trenzas, por lo que extendió la invitación a la comunidad para romper las barreras del corazón y apoyar esta causa en beneficio de las niñas.“La invitación es a que nos sigan apoyando y nos permitan seguir ayudando a estas familias que pasan por esta terrible enfermedad. Gracias a Dios estamos muy contentos porque se ve el apoyo, de corazón muchas gracias”, mencionó.Finalmente dio a conocer que las trenzas se reciben en las instalaciones de APANICAL en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, mientras que las tapitas se reciben en los centros de acopio del grupo Spico, Home Depot, de la sucursal Tecnológico, todas las sucursales de DHL y Centros Comunitarios del Municipio.

