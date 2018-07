Ante el constante aumento de deportados, la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, donde se recibe a los connacionales para darles un vale de pasaje, a fin de que regresen a sus lugares de origen, ampliará sus horarios de atención en las tardes y los sábados.El titular de la dependencia, Rogelio Pinal, explicó que los nuevos horarios entran en vigor a partir de este día, y se trabajará en turnos de las 8:00 a las 13:00 horas, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, es decir que se laborará de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y los sábados de 11:00 a las 14:00 horas.Antes trabajaban de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a 3 de la tarde.“Hubo una petición por parte de Repatriación Humana (del Instituto Nacional de Migración), por la cantidad de gente repatriada que está llegando a la ciudad”, explicó.Agregó que los connacionales están ingresando al país fuera de horario de oficina, y no hay donde alojarlos.Expuso que la idea es atenderlos rápido para que los que así lo deseen puedan tomar ese mismo día un autobús para regresar a sus sitios de origen.“Hay personas que ya se desean ir y si no tienen vale de transporte se tienen que esperar un día. La situación vulnerable en la que vienen de depresión, y decimos no es justo que se queden un día, esta es la razón por la que se ha tomado esta decisión”, explicó el funcionario.Pinal dijo que en este año junio ha sido el mes que más connacionales se han atendido, con un registro 909.En el 2016 se dio el trámite a 3 mil 899, el año pasado a mil 823 y hasta el 30 de junio de este año, iban 2 mil 925. En el Municipio se les otorga un bono para transporte foráneo para que puedan llegar a sus lugares de origen.Los connacionales son deportados por el puente internacional Santa Fe, hasta ahí va personal del Instituto Nacional de Migración a recogerlos.Tras entregarles el acta de repatriación los conducen a las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos, a unos metros del puente, y ahí personal del Municipio toma sus datos, les entrega un bono para transporte y agentes del Grupo Beta los llevan finalmente a la central camionera.Si la llegada es en la tarde los trasladan a la Casa del Migrante, y al día siguiente acuden a las oficinas del Municipio.El incremento de deportados se registró desde marzo de este año, ese mes se atendió a 374, en abril subió a 508, en mayo se registró a 799 y en junio fueron 909.En el Municipio se les entrega un vale de mil 200 pesos para que vayan a sus lugares de origen u otra ciudad a la que deseen.Con esa cantidad pueden llegar hasta la Ciudad de México y si van más lejos tienen que pedir apoyo económico a sus familiares, se informó.

