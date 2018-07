Alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) criticaron la falta de capacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes de vialidad.Al mismo tiempo, condenaron que las políticas públicas y la infraestructura urbana favorecen hoy más a los automovilistas particulares que a otras formas de movilidad, como la peatonal.Hicieron un llamado a la sociedad a abandonar actitudes “egoístas” y, por el contrario, adoptar una que genere cambios en la cultura colectiva.Las posturas surgen tras el accidente que el pasado martes cobró la vida de dos personas y dejó con lesiones a otras cinco, incluyendo al conductor señalado como responsable de la colisión en el bulevar Manuel Gómez Morín.El docente Francisco Ochoa lamentó que la sociedad en general justifique la posesión de un automóvil sin documentos y dijo que “la tolerancia de la autoridad para no lastimar a la comunidad” la vuelve “cómplice de las fatalidades” como la que pasó a principios de la semana.De forma similar, Célida Torres cuestionó la facilidad con que se obtiene una licencia de conducir debido a que, argumentó, basta con acreditar un breve curso de manejo y aprobar un simulador.“¿En ese curso qué tanto se puede abarcar y qué tanto se puede hacer conciencia de la responsabilidad de manejar un auto?”, cuestionó. “Un curso donde te dice que como peatón tienes que ser el que cruce lo más rápido posible”.Torres lamentó que las autoridades “siguen tratando al carro y no a las personas como el rey, amo y patrono de la vía pública, destinando la mayor cantidad de recursos en infraestructura para éste, o bien permitiendo que no sólo usen las calles, sino las banquetas, sin ninguna clase de sanción”.María García, en cambio, llamó a alzar la voz por quienes sufrieron la tragedia que envuelve hoy a una familia.“Unamos nuestra voz para que las autoridades hagan algo por esas voces que han sido calladas por la culpa de conductores irresponsables”, sostuvo.Gabriel García Moreno, profesor de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la UACJ, expresó su deseo por que esta tragedia sea “la gota que derramó el vaso” para exigirle a la autoridad que no reduzca una problemática tan compleja a simples campañas de educación vial.La coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de la UACJ, Laura Elena Ochoa Lozano, relató un incidente vial que, dijo, ella ocasionó, pero que le sirvió para reflexionar.“Este incidente me obliga a reflexionar sobre la necesidad que tenemos como ciudadanos de hacernos conscientes de que nuestros actos afectan a los otros, y debemos asumir nuestra responsabilidad cuando hemos afectado a los que comparten con nosotros el espacio público”, expresó.La profesora se pronunció a favor de una mesa de diálogo con el fin de que percances como el de la Gómez Morín no se vuelvan a repetir.Sugirió que una sanción para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol sea el trabajo comunitario obligatorio.La profesora Alma Angélica Rodríguez Moreno llamó a no normalizar los incidentes viales bajo el término de “accidentes”, pues, dijo, éstos no suceden al azar, sino como consecuencia de una variedad de factores que involucran a gobierno y sociedad, en las que el primero ha sido omiso.Señaló que en Juárez sigue favoreciéndose la movilidad motorizada privada.“Los daños colaterales del uso desmedido del vehículo privado comienzan al privilegiar excesivamente a quienes conducen un automóvil, promoviendo una cultura vial egoísta y deshumanizante que fomenta la búsqueda de la ventaja individual y que hace invisibles y relega a los más vulnerables de la movilidad”, expuso.Vaneza Chávez Cano habló de la importancia de disminuir el uso del auto, pero dijo que en Juárez hay factores que no favorecen esa tendencia, como el costo bajo de los vehículos y la predominante infraestructura para éstos.El docente Ramón Leopoldo Moreno Murrieta opinó que las multas para quienes conducen tras haber bebido alcohol deben ser más severas, sobre todo si las personas son “jóvenes que bajo el pretexto de la fiesta hacen del volante una especie de espectáculo”.Pidió que las autoridades fomenten otros medios de transporte en la ciudad, de modo que el auto no sea el protagonista de la movilidad.“En un accidente por causa del alcohol todos pierden y son lecciones duras que nadie va a querer vivir dos veces”, comentó Daniel Quezada. “La prevención es asunto de todos: familiares, amigos y autoridades. Un momento de irresponsabilidad puede tener un costo muy alto: perder o quitar la vida a otra persona”.Por su parte, Frida Landa señaló que es necesario un cambio de paradigma en la cultura que de forma generalizada celebra la adquisición de un automóvil como una gran meta.Cuestionó que las autoridades “confíen ciegamente” en las capacidades de los automovilistas y no les hagan un examen más detallado para saber si son o no aptos para manejar un vehículo.“Si de verdad queremos empezar un cambio pensemos en lo que estamos haciendo mal y alcemos la voz cuando veamos que ciudadanos y autoridades incumplen con las reglas”, dijo.Para Silvia Domínguez, las autoridades antes que otros conductores deben poner el ejemplo, lo que, consideró, ha quedado en evidencia que no hacen en virtud de que algunos servidores públicos manejan “de forma imprudente”.“Conducir con responsabilidad es respetar las normas, no pasar el semáforo, no entrar en sentido contrario a una parte de la vialidad, ser conductor designado al no haber bebido nada, ser amable, usar la vialidad en forma ordenada”, dijo la investigadora Leticia Peña.En relación con el accidente del martes, Adriana Mora comentó que “este crimen” no debe quedar impune y lamentó que pudo haber sido evitado si el conductor señalado como el causante hubiera actuado con responsabilidad.“Sólo espero que esto no vaya a quedar impune, porque todos podemos pasar por eso. Hoy fueron ellos, pero mañana podemos ser nosotros. No sabemos cuándo una persona irresponsable se topará en nuestro camino”, compartió Tanya Casio.Elizabeth Soto dijo que el accidente es un llamado para toda la sociedad a “ser mejores personas”.