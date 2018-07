Adoptan costumbre europea en Parque Central

Al estilo europeo, más de 40 candados cuelgan de los puentes que atraviesan el lago en el Parque Central, como una promesa de amor eterno entre las parejas de enamorados.Desde el inicio y hasta el final de los puentes se pueden observar las decenas de candados. Algunos difícilmente son perceptibles, ya que se encuentran pintados de color verde al igual que las estructuras metálicas.Pequeños, medianos, grandes, anchos o delgados, todos son distintos, aunque en el verde panorama resalta un candado grueso que fue pintado de color rojo, tiene grabadas dos iniciales y corazones en color negro. (Abril Salgado)“Es un mito que hacen los muchachos, los que son novios, las parejas, ponen un candado y es como un tú y yo, lo ponen en el puente y al cerrarlo, cierran la unión entre ellos y se queda eso de por vida”, explicó Gabriel Pérez Campoy, ingeniero agrónomo del parque.El entrevistado mencionó que luego de cerrar el candado, las parejas se dicen mutuamente que esto es una demostración de su eterno amor y luego tiran la llave al fondo del lago con el compromiso de no separarse jamás y estar siempre juntos.De acuerdo con Pérez Campoy, en el parque no hay un reglamento que prohíba que las parejas coloquen estos candados en los puentes, al igual que no es una preocupación a las medidas de seguridad, ya que son estructuras que soportan varias toneladas de peso, aseveró.“No están afectando ni a la ecología, ni al parque ni al bando de Gobierno”, señaló.También dio a conocer que varias parejas solicitan permisos para toma de sesiones fotográficas e incluso hay a quienes les parece el lugar perfecto para hacer propuestas de matrimonio.“Me piden que si les permito traer músicos, mariachi, un trío o algo y claro, el parque es de todos nosotros, el gobierno nos lo da y nosotros tenemos que conservarlo nada más”, mencionó.Esta práctica es reconocida en el Pont des Arts, ubicado en París, uno de los sitios en el mundo donde los “candados de amor” forman parte esencial del romántico paisaje. (Abril Salgado / El Diario)

