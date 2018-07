El alcalde, Armando Cabada, aseguró ayer viernes en la Ciudad de México que ha tendido canales de comunicación con Andrés Manuel López Obrador, con la intención de hacerle saber, que aunque la elección en Juárez está detenida por el conteo de votos, no hay conflicto con Morena.“La situación que se presenta en Ciudad Juárez no debe generar un conflicto con Morena, o con las autoridades federales, simplemente debe limpiarse el proceso y seguir adelante por la democracia y por el bien de Ciudad Juárez”, se informó a través de un comunicado, luego de que Cabada ofreció ayer una rueda de prensa en la capital del país.Expuso que la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección a alcalde es tan solo del 1.46 por ciento, mientras que los votos nulos y no registrados son el 4.22 por ciento, lo que por ley implica contabilizar voto por voto las casillas.Cabada aseguró que en la revisión de las copias de las actas se detectaron graves inconsistencia, pues al sumar el total de sufragios se reflejan diferencias entre 90 y 137 en muchas de ellas, debido a que los votos del candidato independiente fueron suprimidos.El candidato independiente también denunció la intromisión en el proceso electoral por parte del gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral.“Muestra de ello es la declaración del martes 3 de julio cuando el conteo real de la votación aún no ha comenzado y él reconoce el triunfo de Javier González Mocken, destacando que esta condición mejorará la relación con Juárez”, manifestó Cabada.Señaló que no busca la anulación del proceso, ya que una elección es un ejercicio muy costoso que genera grandes gastos que cubren los ciudadanos, por ello solicitó a la Asamblea Municipal Electoral el recuento y revisión del 100 por ciento de los votos.

