'Mi hijo no es un asesino '

Aunque pidió perdón y afirmó estar arrepentido, el conductor que el martes pasado presuntamente ocasionó el accidente vial en la avenida Manuel Gómez Morín, Diego Dávila Escobedo, fue vinculado a proceso penal ayer por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales con la agravante de haber estado en primer grado de ebriedad al momento en que sucedió el choque.Además al automovilista se le ordenó enfrentar el proceso penal privado de su libertad. Fue recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez y a solicitud del abogado defensor, el Tribunal de Control ordenó que reciba vigilancia, pues a través de redes sociales ha sido amenazado de muerte y Dávila teme por su integridad física.Sin contener las lágrimas Diego, de 21 años y su madre pidieron perdón a los familiares de las víctimas y recordaron que se trata de un accidente vial, que él nunca tuvo la intención de causar un daño y enlutar a una familia.“Yo sé que si nosotros estamos sufriendo, ellos mucho más. A la familia le decimos que estamos muy heridos, muy dolidos; con pedir perdón, con pedir disculpas, con pagar los daños, yo sé que no vamos a remediar nada, que no les vamos a regresar a sus familiares. Pero nosotros igual estamos sufriendo por lo que a ellos les pasó, por lo que a mí me está pasando, que nos perdonen, yo sé que va a ser muy difícil pero pedimos perdón a nombre de él, de nosotras su familia, no es un muchacho malo, no salió con la intención de dañar a nadie”, expresó la madre del guiador en entrevista.En audiencia, visiblemente conmovido Dávila subió al estrado y reconoció su responsabilidad, dijo estar arrepentido de haberse colocado frente al volante en esas condiciones, recalcó que fue un accidente y pidió perdón.Los familiares de ambas partes se encontraron ayer en el juzgado al acudir a la primera audiencia instruida en contra de Dávila Escobedo, en la que un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal solicitó a la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras que declarara legal el arresto efectuado por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Mientras que el abogado defensor Marco Gloria, expuso al Tribunal que su representado estuvo detenido más de seis horas y media aunque la ley establece que la consignación ante el MP debe ser inmediata.Sin embargo, la jueza consideró lícita la detención, dentro del término de la flagrancia, y señaló que los policías viales tardaron el tiempo necesario para realizar todas las diligencias dado que Dávila también fue llevado a recibir atención médica.Al formular cargos legales, el fiscal señaló que el accidente sucedió el martes pasado aproximadamente a las 21:20 horas cuando Dávila conducía un automóvil Chevrolet Cobalt modelo 2009 sin matrículas sobre el segundo carril de la avenida Manuel Gómez Morín con dirección al oriente y a la altura de la calle Camperos omitió la luz en rojo del semáforo.Lo que provocó que el Chevrolet golpeara la parte central de un Honda Civic modelo 2001 con placas HWS-5124 del Estado de Texas en que el viajaba la familia Mercado Estrada, integrada por el matrimonio y cuatro hijos menores de edad.El guiador del Honda, Alberto Mercado Talamantes transitaba también por Gómez Morín con sentido al poniente y tomó el carril exclusivo en que tenía preferencia de paso y al dar vuelta al lado sur el Chevrolet lo impactó y por el golpe fue proyectado metros adelante de la calle Camperos, quedando en el tercer carril.El Chevrolet siguió su trayectoria pegó con la parte lateral contra un tercer vehículo, un Toyota Avanza tripulado por Alejandro González Guadarrama.Este último automotor era guiador por el segundo carril de Manuel Gómez Morín con dirección al oriente.Gabriela Estrada Herrera, esposa de Alberto Mercado Talamantes, fue trasladada al Hospital 6 del IMSS pero tras ser ingresada murió al desangrarse debido a un estallamiento multi-orgánico causado por un traumatismo cerrado de abdomen, informó el agente del MP al Tribunal de Control.Los hermanos Mercado Herrera se recuperan lentamente. El padre de los menores, Alberto Mercado, continúa bajo observación médica en El Paso, Texas, y también reporta mejoría.Pronto, tal vez la semana que entra, la familia se reunirá de nuevo para honrar la vida de Gabriela Estrada Herrera y el pequeño Dante Alexander Mercado Herrera, quienes fallecieron tras un accidente automovilístico ocurrido en la avenida Manuel Gómez Morín la noche del martes, dice María Luisa Herrera, madre de Gaby.Las horas han sido eternas para ella. Ha pasado los últimos días en el hospital al pendiente del estado de salud de Leonel y Sofía de 6 y 12 años, respectivamente, mientras que Alisa fue dada de alta.“Los niños están recuperándose muy bien”, explica desde la habitación de los menores donde atendió algunas breves preguntas.Es posible que a Leonel lo den de alta este sábado y a Sofía en tres o cuatro días.Mientras tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que la tarde del jueves fueron identificados oficialmente los cuerpos de la madre y su pequeño hijo, por lo que ya fueron reclamados.Sin embargo, será hasta que los niños y su padre estén en óptimas condiciones de salud cuando sea realizado el servicio conmemorativo para honrar la vida de la madre y su pequeño hijo.“Vamos a esperar que todos se recuperen, los niños y Carlos, para asistir juntos al funeral”, explica la señora Herrera.

