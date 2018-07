Hugo Almada Mireles, catedrático que se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en Juárez, realizó ayer señalamientos que tienen que ver con la administración de Javier Corral Jurado y el nivel de centralismo con el que se manejan los recursos.A continuación replicamos el texto íntegro que publicó en sus redes sociales:Son ya conocidos los resultados de la votación nacional, en la que los mexicanos decidieron cambiar el rumbo del país, otorgándole (de acuerdo al P.R.E.P.) a Andrés Manuel López Obrador hasta un 53.0% de la votación, mientras que el segundo lugar, Ricardo Anaya, representante de Por México al Frente (PAN, PRD y MC) obtuvo apenas el 22.5%, y José Antonio Meade apenas 16.0%. Es también conocido que Chihuahua y Ciudad Juárez no fueron la excepción en este caso.Menos conocida, al menos mucho menos preciso, es el gran contraste entre la votación de Ciudad Juárez con la del resto del Estado; contraste tan acentuado que implica que se trata de dos regiones y de dos percepciones totalmente distintas. Veamos algunos datos:a. En la votación para la Presidencia de la República, en el conjunto del estado la votación para presidente es de 42.7 – 28.9 – 16.0, gana López Obrador pero por 14 puntos de diferencia, mucho menos que en el ámbito nacional. Si quitamos los cuatro distritos con cabecera en Ciudad Juárez, lo que llamaremos “Resto del Estado”, los porcentajes son de 36.9 – 33.9 – 17.2. Todavía gana Andrés Manuel, pero apenas por tres puntos. En los 4 distritos con cabecera en Ciudad Juárez, (agregados), los porcentajes son en cambio de 51.0 – 21.5 – 14.3. Treinta puntos de diferencia, en lugar de los 3 en el resto del estado.b. Mayores son las diferencias todavía en el caso de la senaduría. Mientras en el resto del estado el Frente (el PAN más PRD y MC) gana la elección con 35.1% contra 28.6 de Morena y 25.6 de Reyes Baeza, en Juárez los resultados son 46.5 para Morena y sólo 23.7 para el PAN, y 16.3 para el PRI; lo que da un resultado final de 36.0 – 30.4 – 21.7 y da a Morena el triunfo y las senadurías a Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar, mientras para el segundo lugar será senador sólo Gustavo Madero.c. Algo parecido sucede en el caso de los diputados federales: mientras para el conjunto del estado los resultados son de 34.2 – 31.7 – 17.2, dos puntos y medio en favor de Morena, el PAN-Frente gana en el resto del estado y por un margen más o menos amplio de 9 puntos: 29.7 – 38.7, y 19.5 para el PRI. En los distritos con cabecera en Juárez, en cambio, Morena arrolla: 40.9 – 21.4 – 13.8. Los valores son un poco menores en Juárez por la presencia de los candidatos del independiente, que en conjunto quedan en 4º. Lugar y se llevan el 12.0 % de la votación.De hecho de los distritos federales Morena gana (el PAN pierde) los 4 de Juárez, todo por diferencias muy amplias. Morena gana además el distrito de Cuauhtémoc, mientras el PAN o el Frente ganan los otros 4, los dos con cabecera en Chihuahua, el de Delicias y el de Parral.d. Y la misma situación observamos en el caso de los diputados locales. No vamos ya a las cifras para no saturarlos. Baste decir que con los datos del PREP hasta ahora, el PAN habría ganado 11 de los 13 distritos del “resto del estado”, excepción nuevamente del de Cuauhtémoc para Morena y el de Guachochi para el PRI. En Juárez en cambio, ¡pierde en los 9 distritos! y con excepción del 5 en todos los demás por diferencias muy amplias.Estas cifras son aún preliminares, pudieran cambiar en los cómputos distritales (en favor del PAN) en el distrito 5, en que la diferencia a favor de Morena es apenas de 55 votos. O en favor de Morena en el distrito 19, donde la diferencia es de 219 votos, y difícilmente incluso en el 12 en que es de alrededor de 700.e. Finalmente quedan las elecciones para presidentes municipales. El PAN gana 28 municipios, incluyendo Chihuahua, Delicias y algunas ciudades medias: Camargo, Madera, Ojinaga y Meoqui. Parral es para el independiente, y el PRD gana NCG; mientras el PRI mantiene sólo 23 municipios, Jiménez, Guachochi y Guadalupe y Calvo los más importantes. Morena gana Cuauhtémoc y Parral el independiente.Pero mientras el PAN gana Chihuahua (un grupo diferente al gobernador) el gran tema es nuevamente Juárez, en donde, hasta los datos del PREP, Morena habría ganado la alcaldía con 5,218 votos de diferencia, al obtener 123,370 votos (el 34.68%), por 118,152 (el 33.21) del todavía alcalde “independiente”; pero en donde el exrepresentante del gobernador y candidato del Frente no habría obtenido más que 49,590 votos, (apenas el 13.94%).En síntesis: Juárez votó muy diferente al resto del estado.Hay un segundo perdedor, no menor, –para el que las consecuencias pudieran ser todavía más graves, puesto que no parece haber forma de recuperación– que es el “alcalde independiente”.Pero el mensaje de los juarenses al gobernador es durísimo. Mientras en el resto de la entidad podríamos decir que el PAN y el gobernador mantienen un nivel de votación aceptable, con el que incluso ganarían la mayoría de los puestos en juego, lo que sucedió en Juárez es un acto de repudio, de rechazo total a lo que ha sido la actuación del Gobierno del Estado.El gobernador que prometió “devolver a Juárez lo que en justicia le corresponde”, no ha cumplido. No sólo no le ha devuelto prácticamente nada, sino que el centralismo atroz que padecimos con Duarte ha seguido igual o peor con su gobierno. Varios de sus secretarios abiertamente han discriminado a Ciudad Juárez. No sólo se olvidó de sus promesas, sino que el trato que se ha dado a los funcionarios de Juárez ha sido en ocasiones humillante.La opción por los pobres, con la que significativamente se presentó en la campaña, quedó de hecho en el olvido, y desapareció hasta en el discurso. No hemos avanzado en desarrollo social, ni hay medicinas en los hospitales, ni se ha avanzado en los temas básicos de los rezagos en educación, especialmente en la pública, y en materia de seguridad han aumentado la violencia y la inseguridad (si bien todavía no a los niveles de 2008-10). No hay apenas obra pública, y de plano el candidato mejor tuvo que presentar lo que él había hecho hace más de 20 años.No hay, como decía Leobardo, una narrativa de gobierno, no sabemos qué ha hecho el gobernador. Mientras en el caso de Obrador ya sabemos ahorita que va a ayudar a los adultos mayores, en el suyo ni sus directores pueden contestar con claridad qué es lo que está haciendo el Gobierno del Estado.---------En esta noche oscura el gobernador necesita hacer un alto. Detenerse y revisar el desastre de sus naves, el tiempo perdido, la profundidad de la derrota.Y necesita reordenar su gobierno. Revisar con cuidado las cosas en las que pareció interesarse pero que luego olvidó. Caer en cuenta de lo que implica una intervención social, un plan especial de desarrollo social para Juárez. O de lo que implica una intervención amplia en salud pública. O de cuáles son los retos de la educación pública, en una ciudad en la que este tema va profundamente imbricado con la pobreza y la debilidad de las instituciones sociales. Hacer cierto aquello de que iba a gobernar con los que más saben. Y necesita también afinar su estrategia de seguridad, con conciencia de lo que es el sistema mundo, del lugar que ocupa nuestra ciudad en él, de las fuerzas presentes y de lo que es posible y deseable hacer.Y necesita a los medios. Si va a gobernar con la ciudadanía, no sólo necesita estrategias claras y convocantes, también necesita saber y poder comunicarlas.Pero más que eso, o para ello, necesita poder hacer silencio.Encomendarse a su Dios, al que se encomendó el día de la celebración del triunfo, en la plaza de la ciudad de Chihuahua.Y tocar sus mejores fibras. Las que nos convencieron a tantos de que un nuevo amanecer era posible para Chihuahua. Tal vez aún tenga tiempo de ofrecernos lo mejor de él, y el gobierno que esperan los juarenses.