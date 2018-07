Exigen independientes restringir acceso a funcionario corralista

Sin la presencia de Ricardo Gándara ayer, la representación de Armando Cabada ante la Asamblea Municipal Electoral (AME) exigió ayer que se le restrinja el acceso a las bodegas y al recuento de votos que ha coordinado en el transcurso de esta semana.Agustín Cerón, representante del candidato independiente a la Presidencia Municipal, pidió en su primera intervención del día que Gándara sólo se dedique a observar y no a coordinar el recuento de votos para concluir el proceso sin malentendidos.Gándara es esposo de Steffany Olmos, secretaria de la Función Pública del Estado.El presidente de la asamblea, de entrada, dijo que la petición es irrelevante toda vez que el funcionario en cuestión, quien depende del Instituto Estatal Electoral (IEE), tiene todas las facultades para ejercer la coordinación del recuento de votos.Sobre su acceso a la bodega electoral, aseguró que nunca ha entrado porque sabe que no puede hacerlo.Subrayó que solamente realiza funciones autorizadas y que no es solamente observador, pues tiene facultades como miembro del IEE que lo contrató como coordinador general de los comicios.En entrevista, Cerón aseguró que Gándara no tiene injerencia en el recuento debido a que es funcionario del Instituto Estatal Electoral (IEE) y no de la asamblea.Durante ayer, el funcionario electoral no se presentó en la asamblea. La vocera de la AME, Cecilia Guerrero, dijo que trabajó hasta las seis de la mañana y se regresó a su casa a descansar.Villegas Baray comentó que es probable que regrese, “pero no sabemos con precisión. Él anda yendo y viniendo según la falta de personas”, agregó.A la petición de Cerón no hubo respuesta formal del pleno de la AME.