A pesar de los múltiples problemas que han tenido los cómputos oficiales en las asambleas municipales electorales de toda la entidad, Ricardo Gándara dijo que los comicios por él organizados han sido un éxito.Entrevistado por El Diario tras ser identificado como el operador del recuento de votos en la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, el esposo de Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, dijo incluso que de haber sido contratado antes para organizar las elecciones el proceso concurrente en Chihuahua hubiera sido mejor.“Creo que en todo el Instituto Estatal Electoral no hay nadie que haya organizado una elección concurrente como su servidor. Ojalá y lo hubiera hecho desde antes porque creo que nos hubieran salido todavía mejor las cosas pero les insisto, creo que es importante”, dijo.—¿Está diciendo que lo desperdiciaron?, se le preguntó.—Creo que sí, modestia aparte, creo que pude haber aportado mucho más si hubiera estado aportando desde el principio a este proceso. Alguien debió haberle comentado de mí (a Arturo Meraz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral), decirle: lo estás desperdiciando con tenerlo de asesor cuando él ya está acostumbrado a dirigir elecciones y dirigir elecciones concurrentes.Sobre el conflicto de intereses que pudiera suponer su presencia en un órgano autónomo por el matrimonio con Olmos, Gándara afirmó que tiene una trayectoria que respalda su conocimiento electoral.Aunque aceptó, intentó ingresar como comisionado al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip), dijo desconocer si, como lo señaló el comisionado Rodolfo Leyva, el gobernador Javier Corral presionó para que se le designara secretario ejecutivo.Incluso negó tener una relación cercana con el gobernador Javier Corral.“Con el gobernador Corral he platicado en un par de ocasiones, no tenemos una relación de amistad”, apuntó.Al respecto, el presidente de la AME, Édgar Villegas, rechazó que Gándara tenga alguna injerencia en el resultado del conteo de votos.“Trabaja directamente en el IEE Chihuahua. Viene en apoyo solamente a integrarse al departamento de organización”, apuntó.Villegas Baray dijo que la decisión sobre cómo se validan los votos es de los consejeros únicamente.Se buscó una entrevista con el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz, para conocer su opinión sobre la contratación de Gándara y el posible conflicto de interés por su relación con Olmos, pero al cierre de la edición no hubo respuesta sobre la petición.En la ciudad de Chihuahua, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dijo que las acciones que realiza Gándara dependen solamente del Instituto y negó que el Gobierno estatal o el gobernador hayan tenido alguna intervención en este proceso.El funcionario comentó que ni siquiera conoce al funcionario electoral, pero recalcó que es un empleado del IEE.“Lo que le haya encomendado el Instituto es responsabilidad del Instituto, y en eso nada tiene que ver el gobernador Javier Corral”, expuso. (Con información de Orlando Chávez)

