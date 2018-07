Denuncian a escolta de alcalde ante la CEDH

Una queja contra la escolta del alcalde local con licencia Armando Cabada, que coordina Josué Muñoz Ceballos, fue presentada ayer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Lo anterior a raíz del incidente ocurrido la tarde del pasado jueves donde dos estudiantes fueron detenidos durante una conferencia de prensa que ofreció el edil en un restaurante de la zona Pronaf.Carlos Gutiérrez Casas, visitador de la CEDH, es el padre de uno de los afectados, a quien estuvo acompañándolo para asesorarlo al declarar en la queja que quedó asentada con el número 210/17, según se dio a conocer.Gutiérrez Casas dijo que los escoltas del alcalde con licencia violaron las garantías individuales de su hijo y de un acompañante, a quienes no permitieron estar presentes en un acto donde cualquier persona podía asistir, ya que se les violentó el derecho a la información, y no se requiere de ser un periodista, ya que el alcalde es un servidor público, comentó.Luego se excedieron en el uso de la fuerza al arrestarlos sin fundamentar una detención, que después se agravó cuando en Barandilla los agentes, a quienes los escoltas entregaron a los muchachos, cambiaron el parte informativo y los presentaron como participantes en una riña mutua, “cuando eso es mentira”, comentó el también académico de la UACJ.“Los escoltas no tenían que interrogarlos y mucho menos detenerlos y agredirlos”, agregó Gutiérrez Casas.La queja ante la CEDH asienta que además intervinieron los teléfonos celulares de su hijo y la otra persona afectada, lo que consideró una violación a las comunicaciones privadas, además de que también exhibieron sus contenidos.Dijo que pagó mil 612 pesos de multa que les aplicaron a cada uno de los agraviados y que la Secretaría de Seguridad Pública dispuso de informar oficialmente el incidente usando deliberadamente datos equivocados ,tratando de confundir a la ciudadanía sobre el percance, donde además intervino un periodista, dijo.Ayer se trató de contactar a Ricardo Realivázquez, titular de la Policía Municipal, y también a Arturo Sandoval, vocero de esa dependencia, para aclarar detalles del suceso, pero ninguno de los dos respondió a la solicitud de entrevista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.