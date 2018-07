Sacan de Juárez a Dámaso pero quedan otros 4

Luego de la extradición de Dámaso López Núñez, uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, en el penal federal ubicado en esta frontera quedan al menos otros cuatro acusados de pertenecer a la élite del narcotráfico mexicano.Uno de ellos es Miguel Ángel Treviño Morales, apodado el Z-40, ex líder del sanguinario Cártel del Golfo; también José Antonio Romo López, conocido como “El Hamburguesa” y acusado de comandar la misma agrupación criminal en Tamaulipas, así como Rogelio Hernández, alias “El Águila”, señalado como cabecilla en la estructura del Cártel de Sinaloa.Dámaso López Núñez, considerado el sucesor de Joaquín Guzmán Loera, ex jefe del Cártel de Sinaloa, desde que éste fue capturado en enero del año 2016, dejó ayer la cárcel federal de Juárez para ser procesado por el Gobierno de Estados Unidos, informó la PGR.Lo sacan de madrugada del Cefereso número 9; desde ayer está a disposición de autoridades estadounidensesSus procesos en México se suspendieron tras su extradición ayer, cuando fue puesto a disposición de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, informó la dependencia.López Núñez, apodado El Licenciado, fue uno de los huéspedes más destacados del Cefereso 9 de esta ciudad, desde su ingreso el 3 de mayo del 2017.Es compadre de El Chapo Guzmán, a quien ayudó a escapar en el año 2001, cuando ostentaba el cargo de subdirector del penal de Puente Grande, en Jalisco.No obstante a esa extradición, Miguel Treviño Morales, el Z-40, le sucede en los reflectores dentro del Cefereso 9, al ser considerado por las autoridades penitenciarias el de mayor peligrosidad de acuerdo con su historial delictivo.A él se le atribuye, por ejemplo, la masacre de 72 migrantes en el municipio tamaulipeco de San Fernando, en 2010. Llegó al Cefereso 9 en julio de 2017, procedente del Cefereso 1, ubicado en Almoloya, Estado de México.“La Hamburguesa” llegó a esta frontera desde el 14 de junio del 2017, un mes después de que fue capturado por fuerzas federales en Zacatecas.Rogelio Hernández, alias “El Águila”, según archivos periodísticos, fue capturado en Juárez y presentado por la Procuraduría General de la República como lugarteniente de El Chapo Guzmán, en noviembre del 2016.Otros internos distinguidos son Fernando Quintana Esparza, Jesús Gabriel Vázquez Bojórquez, Osvaldo Villanueva García, y Bernal Gómez Aguilar, quienes formaban parte de la guardia personal de El Chapo Guzmán en el momento en que fue recapturado y, ese mismo mes, enero de 2016, fueron remitidos a esta frontera.De Chihuahua está ingresado en esa penitenciaria, Julio César Escárcega Murillo, alias “El Tigre”, acusado de ser líder del Nuevo Cártel de Juárez en Cuauhtémoc y que presuntamente trabajó para dos cárteles contrarios antes de ser arrestado en octubre del año pasado e ingresado al Cefereso de Juárez.Elementos de PGR y el Ejército, arribaron en helicópteros ayer en la madrugada al aeropuerto Abraham González. Traían la consigna de llegar al Cefereso 9 y extraditar a “El Licenciado”.Dámaso López Núñez, fue sacado en un despliegue de seguridad, después de un año y dos meses de su captura, por ser reclamado en calidad de testigo clave en el juicio contra su compadre, Joaquín Guzmán Lorea, según la PGR.López Núñez conoció a “El Chapo” siendo subdirector de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, y lo ayudó a escapar en el año 2001 en la primera de sus dos fugas.De acuerdo con información de la Procuraduría General de la Republica (PGR) Dámaso quedó desde ayer a disposición del gobierno estadounidense.Será procesado por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, informó la PGR.Al corte de mayo del presente año, se supo que “El Licenciado”, estuvo recluido junto con 550 internos del Cefereso 9, luego de que su población decreció comparativamente con 2015, cuando estuvieron internados mil 73 personas, antes de la llegada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en mayo de 2016.“El Chapo” y su compadre “El Licenciado” no estuvieron juntos en las celdas de esta cárcel federal, ya que Guzmán Loera fue extraditado el 19 de enero de 2017, mientras que Dámaso fue ingresado ahí cuatro meses después, con el uniforme que lo identificaba como el reo 4073.El extraditado ayer fue considerado sucesor de “El Chapo” hasta ser capturado por elementos del Ejército y la PGR en la colonia Nuevo Anzures, delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el 2 de mayo de 2017.Antes de conocer a “El Chapo”, “El Licenciado” fue un policía judicial en Sinaloa y agente del Ministerio Público, de acuerdo con archivos periodísticos.Luego se convirtió en subdirector de Seguridad y Custodia del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde ya estaba interno “El Chapo” Guzmán, con quien creo vínculos de afecto y confianza, donde por medio de carretadas de dinero permitieron la fuga del jefe del Cártel de Sinaloa en 2001.• Quedan suspendidos sus procesos en México• Antes de aliarse al narco fue policía judicial y agente del Ministerio Público• Además fue subdirector del penal de Puente Grande• En ese cargo ayudó a escapar a Guzmán Loera en 2001• Fue capturado en la Ciudad de México en mayo e 2017• Estuvo un año y 2 meses en el Cefereso de Juárez

