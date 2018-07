Liberan a funcionaria acusada de delitos electorales

El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte decidió no judicializar la investigación seguida a la subdirectora de Educación del Gobierno Municipal, María de Lourdes Ríos y las otras tres personas detenidas junto con ella, por presuntamente haber incurrido en delitos electorales, debido a que no encontró elementos de prueba suficientes.Además la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) determinó retener a nueve de las 16 personas arrestadas en el Estado de Chihuahua por la presunta comisión de ilícitos electorales, informó la vocera de esa dependencia Leslie Gómez quien declinó aportar mayores datos al señalar que se trata de indagatorias en proceso.El vocero de la FGE en la Zona Norte, Alejandro Ruvalcaba, explicó en relación a Ríos y a las otras tres personas que al analizar la carpeta de investigación declinada por la Fepade consideró que no hay datos de prueba para presentar el caso ante un Tribunal de Control.Por lo que al vencer las 48 horas que tenía el MP del fuero común para determinar si consignaba ante un Tribunal de Control o ponía en libertad a las cuatro personas, se optó por esta última opción. Pero la investigación continúa y si la representación social encuentra elementos de prueba podrá solicitar al Tribunal una fecha para audiencia judicial y la funcionaria pública y los otros dos adultos deberán comparecer de forma voluntaria.Datos periodísticos basados en reportes oficiales señalan que la funcionaria pública así como un empleado de Ecología y dos civiles, una de ellos es una menor de edad y sobrina de la funcionaria, fueron detenidos la tarde del pasado primero de julio en las instalaciones de la biblioteca municipal Arturo Tolentino presuntamente en posesión de material electoral y listados de personas con montos a pagar a operadores de los candidatos independientes.En el exterior de la biblioteca se halló un automóvil donde había camisetas con propaganda del alcalde con licencia y aún aspirante a ser reelecto, Armando Cabada Alvidrez.Datos de la FGE indican que el día de la jornada electoral, en Ciudad Juárez también fueron detenidos dos hombres y dos mujeres –una de ellas menor de edad- a quienes se les aseguraron documentación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE).En la colonia Partido Romero fueron detenidos Jesús M.V., Lourdes R., Carlos P.M., y la menor de edad quienes al parecer tenían en su poder cartulinas y/o lonas para el conteo de votos así como documentación diversa propiedad de las autoridades electorales.Otros cuatro hombres –identificados como Andree L.R.; Tomás M.G.; Jorge B.E.; y Alfredo L.R., - fueron asegurados en la colonia Pradera de los Oasis en Ciudad Juárez por presuntamente cometer un ilícito electoral.Además tres personas fueron detenidas en esta frontera, por presuntamente comprar votos a favor de la candidata al Congreso federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora con licencia, Lilia Merodio.Alejandra G. M., Jesús B. G. y Severo L. A., fueron arrestados en la colonia Francisco I. Madero al atender una denuncia ciudadana en la que se señalaba la presencia de personas entregando dinero a cambio de sufragios. A ellos al parecer les aseguraron 554 sobres con dinero en efectivo, 27 copias de credenciales de elector y propaganda de un partido político, dio a conocer personal de la FGE.El día de las votaciones también dos hombres fueron arrestados en el Ejido Largo Maderal, en el Municipio de Madera. Al parecer ellos portaban 19 mil 500 pesos, dispositivos móviles con imágenes de credenciales de elector ajenas y una lista que contenía los nombres de persona y las supuestas cantidad de dinero que les fue entregado.Los sospechosos, Jorge G., y Adrián M, presuntamente manifestaron a la autoridad que estaban trabajando para un partido político.Finalmente el alcalde suplente del municipio de Aquiles Serdán, Raymundo García Enríquez, fue asegurado cuando al parecer compraba votos y solicitaba como evidencia fotografías de la boleta electoral.Los entregados a la Fepade serían 14 personas, se desconoce cómo fueron detenidos los otros dos personas que señaló la portavoz de esa Fiscalía Leslie Gómez. Pues la subdirectora de Educación del Gobierno Municipal y los otros tres detenidos con ella fueron entregados a la FGE horas después del arresto.

