El proceso de transición en el Gobierno federal tras la elección que ganó Andrés Manuel López Obrador no afectará la implementación del nuevo modelo educativo, que arrancará sin contratiempos el próximo 20 de agosto en todas las escuelas de educación básica, señaló Pedro Velasco Sodi, secretario Técnico del Consejo Directivo Nacional de Escuela al Centro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).Lo anterior aún y cuando el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña dar marcha atrás a la reforma educativa de la que se desprende el nuevo marco de educación.En rueda de prensa, Velasco Sodi, experto en el nuevo modelo educativo en el país, señaló en su visita a Ciudad Juárez, que conforme se estableció, será puesto en marcha y su aplicación está garantizada en el ciclo escolar 2018-2019.“En este ciclo escolar si está garantizado el arranque. Con respecto a los cambios, eso lo tendrá que responder el nuevo gobierno entrante. Nosotros no podemos dar esa respuesta”, dijoSeñaló que para aplicarlo se lleva ya un proceso intenso que incluye la capacitación de los maestros.“Hemos venido trabajando de manera intensa de la mano con las secretarías de Educación de todo el país desde que se anunció el modelo educativo hace un año, no hemos tenido descanso para que estemos preparados todos, sobre todo las escuelas y maestros para que se ponga en marcha el nuevo plan”, indicó.En la misma reunión informativa, Pablo Cuarón Galindo, secretario de Educación y Deportes de Chihuahua, agregó que el modelo educativo se aplicó en forma piloto en 5 escuelas en Ciudad Juárez. En todo el país fueron más de mil las que adelantaron el proceso para ser analizado.En esta frontera serán mil 200 escuelas de nivel básico en Ciudad Juárez las que, a partir de agosto de este año, entrarán a este nuevo modelo educativo, teniendo impacto en alrededor de 300 mil alumnos fronterizos.Los puntos importantes a resaltar en el Nuevo Modelo son que ahora se “aprende a aprender”, se priorizan los aprendizajes claves, se enfoca en las habilidades socioemocionales de las y los alumnos y en la autonomía curricular de las escuelas, refirió el funcionario.

