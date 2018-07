El presidente municipal con licencia, Armando Cabada, aseguró que los jóvenes que fueron detenidos la tarde del pasado jueves durante una conferencia que ofreció en un restaurante de la localidad, trabajan para la campaña de Javier González Mocken en el área de redes y estaban infiltrados tomando fotos.“Son parte de las campañas negras que me hicieron, estaban infiltrados tomando fotos para otra campaña en mi contra”, afirmó Cabada.Negó que las detenciones de la Policía Municipal hayan sido ilegales, como denunciaron públicamente ellos mismos y sus familiares.“Los señores no tenían por qué estar tomando fotos, no se acreditaron como representantes de algún medio de comunicación y las querían con otro fin”, expuso el presidente municipal.A su vez, el vocero de la campaña de Javier González Mocken, Miguel Lucero Palma, negó que los jóvenes trabajen para Morena o en la campaña.“Es infundado, es la paranoia en la que ya está metido (Cabada), que lo hacen decir estas cosas”, manifestó.El pasado jueves, dos estudiantes universitarios fueron detenidos por guardias de seguridad del alcalde y aspirante a reelegirse a la presidencia municipal durante una conferencia de prensa.Fue poco antes de las 15 horas, en el restaurante de la tienda Sanborn's, de Paseo Triunfo de la República, en donde Cabada pretendía dar a conocer que había solicitado un amparo de la justicia federal ante una eventual orden de arresto por parte de la Fiscalía del Estado.Tres jóvenes que estaban cerca de la mesa donde se desarrollaría la conferencia estaban tomando fotos y videos de los asistentes a la conferencia y de los acompañantes de Cabada Alvídrez, por lo que fueron abordados por el personal de seguridad privada del excomunicador.Inicialmente se identificaron como reporteros de una empresa televisora, luego de un portal digital.Uno de los guardias encontró fotografías de reporteros y del aspirante a la alcaldía Armando Cabada y sometió a dos de ellos por la fuerza, logrando escapar el tercero.Al salir del establecimiento comercial los dos jóvenes detenidos fueron subidos a dos patrullas y llevados a la Estación Universidad.Clientes de la tienda se molestaron por el uso excesivo de la fuerza para someterlos y detener a quienes dijeron ser estudiantes de la carrera de Derecho. (Araly Castañón)

