Los funcionarios del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez están sometidos a un centralismo que les impide instrumentar programas, realizar planes, tomar decisiones y hasta definir cómo gastar el presupuesto porque no se les dan facultades, declaró ayer el catedrático Hugo Almada luego de publicar en sus redes sociales un análisis del resultado electoral del pasado domingo.Habría que revisar, dijo, el número de empleados que tiene cada secretaría en el estado y cuántos están en Ciudad Juárez en todos los niveles, desde directores, mandos medios y empleados de base.“Las oficinas de Juárez son pequeñas para la cantidad de trabajo que tienen, es un nivel de discriminación muy grave”, comentó.Las dependencias locales, dijo, tienen muy poco poder de decisión, en la mayoría de los casos, para gastar el presupuesto o establecer qué programas impulsar porque en todo están sujetas al centralismo de Chihuahua.Añadió que la mayoría de los funcionarios estatales en Juárez son buenos trabajadores y gente bien intencionada que ha hecho el mejor de sus esfuerzos, pero la forma en que está organizado el Gobierno es discriminatoria hacia Juárez de una manera muy clara y grave.Bajo esas circunstancias tienen pocas posibilidades de implementar planes o programas y hasta de decidir en qué se gasta el dinero.Hasta el momento de la entrevista, el exsubsecretario de Desarrollo Social en Ciudad Juárez no había recibido alguna respuesta o comentario por parte del Gobierno del Estado.Almada mencionó que esperó hasta después de las elecciones para verter sus comentarios porque una participación así podría influir en los votantes.A pesar del análisis crítico que realizó, espera que las autoridades se lo tomen a bien.“Creo que en el Gobierno del Estado hay gente bien intencionada en el caso de Juárez, los conozco, esperaría que el gobernador haga un alto en el camino y que haga una revisión a fondo de lo que ha pasado en Juárez”, declaró. “El resultado electoral es una llamada de atención que no puede atribuirse a la mala voluntad de alguien, son cifras muy contundentes con las que los ciudadanos expresan, como lo pueden hacer, su sentir.”Para Almada el mensaje fue claro y debe ser atendido por el gobernador Javier Corral Jurado, aunque no puede ser algo fácil ni rápido, el esfuerzo debe hacerse porque los fronterizos necesitan un gobierno estatal mejor de lo que ha sido.“No hay mejor evaluación de la actuación de un gobierno que las elecciones… un buen gobierno generalmente tiende a ganar las elecciones y a repetir”, consideró.Su visualización de que los juarenses reprobaron el desempeño gubernamental tiene fundamento en la comparación de lo que ocurrió aquí y en el resto del estado.Indicó que le llama la atención que no fue un rechazo general a la actuación del gobierno en todo Chihuahua, porque hay zonas donde sale “razonablemente bien”, pero es muy notorio el contraste con Ciudad Juárez.Afirmó que el fenómeno de Morena y Andrés Manuel López Obrador afectó en todo el país y fue un factor importante en la votación tanto en Juárez como en el resto del territorio estatal, pero lo sintomático es que su impacto fue muy distinto aquí.“Los juarenses están literalmente reprobando al Gobierno del Estado de forma muy clara y contundente”, declaró.

