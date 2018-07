Regidora ratifica querella vs presidente municipal

La regidora independiente Irma Medrano Flores aseguró que esta semana ratificó y amplió su denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer contra el alcalde Armando Cabada por violencia política.Explicó que también aportó más pruebas para que inicie la integración de la carpeta de investigación.“Las pruebas son desde retirarme el sueldo, no quererme otorgar viáticos, obstaculizarme en mi trabajo, en mis gestiones, no permitirme subir aún el Reglamento de Enajenaciones”, comentó.La denuncia la presentó en mayo pasado por uso indebido del cargo público y de recursos públicos, hostigamiento, violencia económica, discriminación, abuso de poder y lo que resulte.La querella surgió a raíz de varios hechos, como el bono de 24 mil pesos que se le retiró a Medrano desde marzo por parte de Cabada, y el trato que le dio en una sesión ordinaria de Cabildo, indicó en ese momento la regidora.Medrano agregó ayer que adicionalmente, por haberle retirado ese bono discrecional, interpuso un juicio de amparo, y una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Dijo que a pesar de que esta semana Cabada tramitó un amparo, ella continuará con su proceso penal, y consideró que los demás querellantes harán lo mismo.“Ahí nos damos cuenta que sí tiene conciencia de que violentó el Estado de Derecho, las leyes, con su actuación como presidente municipal, y se está blindando contra cualquier autoridad, pero bueno, los amparos no son para siempre”, expuso.“Lo lamentable aquí es que un proyecto y una figura como el independiente se quemó, por una persona que no contempló que primero estaban los intereses de los juarenses”, agregó. (Araly Castañón)

