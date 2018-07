Hallan media tonelada de mariguana en finca

En una finca deshabitada del fraccionamiento Ciénega de Olivo fueron aseguradas ayer mil libras de mariguana por parte de elementos de la Policía Municipal.El incidente no es el primero que demuestra que las viviendas abandonadas son utilizadas como casas de seguridad del narcotráfico, según archivos periodísticos.La vivienda es una tapia usada como bodega para cruzar la droga a los Estados Unidos por el río Bravo, informó la Policía Municipal.La droga estaba envuelta con cinta color canela en unidades individuales metidas en costales, y no se localizó a ninguna persona que la resguardara, por lo que no se dieron detenciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de un comunicado.El aseguramiento se dio a raíz de la información obtenida con la detención de varios narcomenudistas en fechas recientes, quienes aportaron datos en referencia a que las casas abandonadas del sector nororiente son usadas para almacenar droga que se envía a los Estados Unidos con los llamados “burros” por el Bravo.Los municipales realizaron un rastreo por dichas viviendas encontrando una de ellas con la droga que tiene un valor aproximado de 1.5 millones de pesos y que aparentemente era parte de un cargamento que perteneció al grupo delincuencial denominado “La Línea”, de acuerdo con el parte policiaco.La finca está ubicada en Ciénega de Olivo y El Molino, cerca de la carretera Juárez-Porvenir, donde se aseguraron 18 costales de polietileno que contenían un total de mil paquetes de mariguana confeccionados en cinta color canela, con un peso aproximado a una libra cada uno, se informó.La Policía señaló que hay varios antecedentes de que este tipo de viviendas fueron tomadas por grupos de la delincuencia organizada como casas de seguridad para almacenar armas y droga.El pasado 22 de mayo del año en curso dos hombres fueron asesinados mientras custodiaban unas tapias utilizadas de bodega para almacenar droga, según un informe de la Fiscalía estatal.Este hecho ocurrió en las calles Trigo y Nómada de la colonia Paquimé, donde un grupo armado disparó una ráfaga contra José Manuel Oviedo Cerros, de 25 años y otro hombre que no fue identificado, los cuales quedaron muertos en el lugar.

