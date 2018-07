Bomberos de todas las estaciones que operan en Ciudad Juárez lamentaron la muerte de tres colegas del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, mientras estaban en el cumplimiento de sus labores.Como un gesto de solidaridad, el personal local manifestó su apoyo en una breve ceremonia que se llevó a cabo de forma simultánea en varias entidades de la República.“Estamos con ellos. Siempre hemos sido hermanos todos los cuerpos de Bomberos de la República y no está por demás hacerles sentir nuestro apoyo”, dijo Óscar Mancha Reyes, capitán segundo del área operativa del departamento.En la historia del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez, que en mayo cumplió 100 años de existencia, cuatro trabajadores de este cuerpo de emergencias han perdido la vida mientras hacían su trabajo.“El último fue en el año 2005. Todos han sido en hechos lamentables”, comentó el capitán segundo.Efrén Matamoros Barraza, director general de Protección Civil, dijo que el cuerpo de rescate se puso de acuerdo para hacer sonar las sirenas durante al menos un minuto en todas las estaciones de Ciudad Juárez.“En Juárez, los riesgos que enfrentan los bomberos están en los incendios y las inundaciones en arroyos. Cuando hay incendios fuertes, a veces se llega al lugar y se desconoce lo que hay en su interior y es donde a veces hay riesgos”, comentó.Mancha Reyes dijo que, aun cuando existen protocolos para identificar las fases del fuego y determinar si es seguro o no ingresar a un determinado lugar cuando hay una emergencia, factores externos que no son fáciles de identificar son los que ponen en aprietos a los bomberos.Medios con sede en la Ciudad de México reportaron que los bomberos Guillermo Lira González, Mario Lino Salinas y Nazario Guzmán Juárez perdieron la vida al atender una explosión en unos talleres de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.