Proponen que bares paguen 'ubers' a guiadores ebrios

La muerte de una madre de familia y su bebé en un accidente ocurrido en el bulevar Gómez Morín, ha provocado una discusión en las redes sociales sobre qué medidas deben tomarse para evitar otra tragedia similar.La noche del pasado martes, un guiador en estado de ebriedad y a exceso de velocidad no respetó la luz roja de un semáforo y se impactó con un automóvil donde se trasladaba una familia paseña.Las víctimas fueron Gabriela Estrada Herrera y su bebé Dante, de apenas tres meses de vida, y el padre de familia Alberto Mercado Talamantes y sus hijos menores Sofía, Leonel y Alicia.Los cibernautas propusieron que los bares paguen el servicio de traslado redondo a quienes vayan a ingerir bebidas alcóholicas a sus establecimientos.“Los dueños de bares deben hacerse responsables, a veces en los antros se le sigue sirviendo cerveza a chavos que ya no pueden ni caminar”, manifestó Ángel Arredondo en el muro de Facebook de El Diario en una de las publicaciones relacionadas con el accidente del pasado martes.La idea fue apoyada por decenas de cibernautas y algunos agregaron que el gobierno podría apoyar esta medida.En 2015, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), activó un programa consistente en brindar un costo por viaje redondo de entre 40 y 80 pesos a cualquier punto de la ciudad, a clientes de bares y restaurantes que ingieran alcohol.La mecánica consistía en recoger a los clientes en el punto que deseen, llevarlos a los bares y regresarlos a sus domicilios.En caso de que alguien acudieran en su propio auto y no se sintieran en condiciones de manejar podrían hacer uso de este servicio y dejar su coche al cuidado del establecimiento, sin que se le haga un cobro extra, agregó.La iniciativa comenzó con 70 unidades disponibles para realizar los traslados.El entonces presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, recomendó luego de una serie de accidentes fatales provocados por guiadores ebrios, que los bares compraran vehículos para llevar a sus clientes de manera gratuita como parte de un servicio de atención.Al final los dueños de bares y la Canirac no se pusieron de acuerdo y el programa fracasó.“Quienes piden se eliminen los retenes son los borrachos, esas personas a las que les gusta manejar ebrios”, dijo Martha Velázquez.Pese a que conducir ebrio en Juárez es una falta administrativa que se paga con cárcel, sólo se observa una reducción del 13 por ciento de guiadores detenidos entre el primer semestre del 2018 al 2017, cuando la sanción era la imposición de una multa económica, establecen estadísticas de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Antonio Herrera dijo que es preferible pasar por las molestias que ocasiona un retén contra los guiadores ebrios, a que continúen los accidentes fatales como el ocurrido esta semana en el bulevar Gómez Morín.

