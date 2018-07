Niegan a no asegurados acceso en campamento

A partir de este año Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impuso como nuevo requisito que los menores cuenten con número de filiación al Seguro Social, para ingresar al campamento de verano que se lleva a cabo en los Centros de Atención al Menor Fronterizo (Camef).Leticia Lozano, vocera del DIF Municipal, dio a conocer que es la primera ocasión en que patrocina el evento la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), por lo que además de los requisitos que ya existían, se suma el número de seguridad social de los menores.La medida causó inconvenientes para la familia Valdez, en el Camef de la colonia Emiliano Zapata, ya que ellos no cuentan con adscripción a algún servicio médico público, por lo que al acudir a inscribir a sus dos hijos de 13 y 14 años, no pudieron completar la inscripción.“No entiendo, siempre nos han recibido a nuestros hijos y ahora no, solamente por ese requisito; siempre nos habían recibido sin ningún problema, tenemos nueve años yendo ahí”, señaló Carlos Valdez.El entrevistado explicó que su familia cuenta con números del IMSS aunque no están dados de alta porque no confían en los hospitales gubernamentales y que prefieren atenderse con médicos particulares.“Cuál es la ayuda que da el DIF a la familia si siempre la han dado y ahora no, muchos niños no tienen seguro como los míos, o simplemente no le confían al Seguro Social y nunca nos habían pedido ese requisito”, dijo.Lozano explicó que DIF se ajustó a la reglamentación de Fechac por el apoyo y que ellos cuentan con su normativa, pues este año se esperan temas nuevos en el campamento y se desconoce la flexibilidad que se pueda tener para integrar a los pequeños sin ese requisito.También aclaró que en dicho caso se les solicita a las personas que sus médicos escriban una carta de la manera más formal para constatar que en caso de cualquier situación estarían disponibles para atender a los niños.