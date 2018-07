Se incrementan fracturas y lesiones en vacaciones

En vacaciones, las salas de urgencias de los hospitales del Seguro Social reciben entre 15 y 20 por ciento más casos de menores que sufren fracturas, esguinces y todo tipo de lesiones ortopédicas, advirtió Roberto Quiroz Sáenz, epidemiólogo de esta dependencia.En el contexto de la salida de vacaciones de todos los estudiantes de nivel básico, el experto en salud pública adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a los padres y madres a intensificar la vigilancia de sus hijos.“Una gran cantidad de niños dejan de estar controlados por los maestros en las escuelas y van a las casas. En casa, papás trabajando y los niños salen al parque. Traen desde lesiones pequeñas en el tobillo, fracturas, esguinces, sobre todo en menores de 15 años”, dijo.Además, dio a conocer algunas recomendaciones para las familias que disfrutarán de su período vacacional en otras ciudades.Entre ellas, tratar de no ingerir alimentos en puestos que operen en la vía pública al aire libre, pues en esos casos, advirtió, el riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales asociadas al mal manejo de la comida es mayor.El médico recomendó además extremar la higiene en el caso del lavado de manos.Pidió utilizar protector solar este verano de forma recurrente varias veces al día y repelente contra mosquitos con el fin de evitar riesgos de sufrir enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika y chikungunya.“Desde el punto de vista de las instituciones de salud salir de vacaciones implica un seguimiento en cuestiones de prevención de accidentes porque queremos que nuestros derechohabientes regresen seguros y sin enfermedades”, dijo.En el caso de los menores, señaló, los padres y madres deben tener cuidado con el agua que éstos beben.“Es una gran aventura salir de vacaciones, pero tenemos que mantener muchas condiciones bien disciplinadas para evitar problemas y que las vacaciones no se descompongan, que no vaya a haber enfermos fuera de casa”, comentó.

