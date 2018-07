Legal, la detención del conductor que provocó dos muertes

Un Tribunal de Control declaró legal la detención del conductor que ocasionó el accidente vial en la avenida Manuel Gómez Morín la noche del martes pasado.La primera audiencia en contra de Diego Dávila Escobedo se llevó a cabo esta tarde en la segunda sala de la Ciudad Judicial.La juez de Control Yira Célida Ochoa Contreras consideró que el arresto fue apegado a derecho al determinar se realizó dentro del término de la flagrancia.Mientras que el abogado defensor expuso que los agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) tardaron más de seis horas en consignarlo al Ministerio Público (MP) y el fiscal respondió que Dávila fue llevado a recibir atención médica.En la etapa de formulación de cargos, el representante social dijo que Dávila Escobedo cometió el delito de homicidio imprudencial en perjuicio de Gabriela Estrada Herrera –quien falleció al sufrir un shock hipovolémico secundario a estallamiento multiorgánico por traumatismo cerrado de abdomen– y su hijo de tres meses de nacido Dante Alexander Mercado –quien presentó un traumatismo craneoencefálico–.Además el fiscal acusó a Dávila de haber cometido el ilícito de lesiones imprudenciales en contra de cuatro personas, tres menores de edad y la acompañante de Diego Dávila.El MP no presentó acusación en relación al esposo de Gabriela y padre de los niños así como guiador del carro chocado porque él fue trasladado de inmediato a un hospital en la ciudad de El Pasó, Texas y no fue posible realizar los certificados médicos.La familia afectada tampoco ha podido presentar la denuncia por los daños, por lo que por ese ilícito no se formuló acusación. Pero los afectados tienen su derecho a salvo.

