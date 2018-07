Exigen llanteros conocer destino de pago de cuotas

Llanteros de Ciudad Juárez denunciaron ayer que luego de 12 años de pagar una cuota de 10.40 pesos por neumático depositado en el tiradero municipal, el Gobierno local no les ha informado el destino de ese dinero, que calculan entre 18 y 20 millones de pesos.Ernesto Chávez, director del Consejo Consultor, informó que los llanteros firmaron un convenio tripartido con la Presidencia Municipal y con la Secretaría de Economía para que las cuotas por neumáticos fueran invertidas en infraestructura de la ciudad, pero ante el abandono en que se encuentra el tiradero y los pocos o nulos cambios en Juárez, entregarán un pliego petitorio para exigir transparencia en las cuentas.Indicó que son los ciudadanos los que hacen el pago de esa cantidad por cada llanta que se desecha y va a parar al depósito.“Sabemos que son muchos millones de pesos que el Gobierno en turno no ha dado cuentas ni a los llanteros ni a la ciudadanía”, expresó.El entrevistado dio a conocer que será el próximo martes cuando acudan a la Presidencia Municipal en busca del alcalde para externar su exigencia en cuanto a la inversión de dichas cuotas, además de solicitar que sean ellos mismos quienes se hagan cargo del tiradero municipal de llantas.Esto lo anunciaron debido a que el tiradero no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas en las que se deberían encontrar los neumáticos, señaló Chávez.En este sentido Flor Karina Cuevas, directora de Ecología Municipal, dio a conocer el pasado jueves que en dicho espacio hay 700 mil llantas en confinamiento y que se encuentran dispersas al ras del suelo para abrir brecha y separar con maquinaria en caso de una contingencia.La funcionaria indicó que se cuenta con tres pipas de agua y personal capacitado para cualquier situación, además de tener vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública las 24 horas del día.Además se informó que el destino final de cada llanta ronda en los 14 pesos y que el cobro municipal es menor.Respecto al cuestionamiento sobre los recursos que indica el Consejo, no se obtuvo información oficial.

