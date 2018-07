Afianzadora de Intelliswitch se niega a pagar al Municipio

La empresa que debía pagar la fianza por los trabajos de rehabilitación del alumbrado público que se hicieron en la administración pasada, se amparó para no hacerlo, una vez que el Municipio requirió ese el monto de 30 millones de pesos por mala calidad de la obra, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.Explicó que el Municipio solicitó esa fianza hace un año, y la compañía, de la cual no recordó el nombre, solicitó el monto a Intelliswitch que fue la que realizó la rehabilitación de 30 mil luminarias.Sin embargo, Intelliswitch se negó a saldar y se inconformó en tribunales administrativos locales, y la afianzadora hizo lo mismo pero en la esfera federal.“Entonces estamos defendiendo el tema por los dos flancos, y eso nos lleva tiempo, estas reclamaciones no les veo posibilidad de que se resuelvan (en la presente administración)”, explicó.Aseguró que el Municipio requirió esa fianza porque la rehabilitación del alumbrado público, a cargo de Intelliswitch, que se realizó en el primer semestre del 2016 presentó irregularidades.“Nuestro reclamo no es ahorita, de alguna cuestión derivada del contrato mismo, sino específicamente del cobro de la fianza que otorgó Intelliswitch para garantizar la buena calidad de los productos y del servicio, que también es un tema contractual”, explicó.El funcionario expuso que el trabajo de las compañías afianzadoras es responder cuando existe incumplimiento en el contrato, encararse por su fiador.“La afianzadora simplemente su trabajo (actualmente) es no pagar, dicen mil cosas con tal de no pagar, pero entre los argumentos hacen valer temas que son meramente inverosímiles o procesales, pero no afirman realmente que el servicio haya sido bueno, eso no lo pueden probar, argumentan temas que para efectos legales son intrascendentes”, manifestó.En marzo del año pasado, el Municipio anunció que iba a reclamar las garantías del proyecto de alumbrado público que contrató la administración anterior y que ha presentado constantes fallas.El alumbrado registraba muchas fallas, desde luminarias que no encienden, otras que prenden y apagan, además del robo de cableado.De las 32 mil lámparas que adquirió la administración municipal anterior, sólo 10 mil son nuevas tipo LED y el resto fueron reconstruidas, de acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Públicos.