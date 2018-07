En Ciudad Juárez hay adolescentes que quieren ser narcotraficantes, blogueros, deportistas, grafiteros y desde hace algún tiempo la primera y única opción de muchos menores es la criminología, detectó la asociación Alianzas Educativas.Ante la falta de claridad sobre las profesiones y una alarmante cifra de deserción escolar en la transición de la secundaria al bachillerato, esta organización se dedica a dar orientación vocacional a los estudiantes de tercer año de la educación básica a fin de ampliar su panorama sobre las oportunidades que pueden obtener al continuar sus estudios. (Abril Salgado)De acuerdo con Rafael Hernández Carlos, director de Alianzas, gran parte de los menores pierden la esperanza de continuar sus estudios por falta de recursos o porque la familia se niega bajo argumentos como que las niñas tendrán un embarazo, sólo los varones pueden o simplemente que deben comenzar con el mundo laboral.Cada año son aproximadamente 23 mil adolescentes los que logran terminar su educación básica, de los cuales sólo 18 mil demuestran interés por continuar sus estudios en alguna preparatoria, es decir, en Juárez casi 5 mil estudiantes abandonan el camino escolar, señaló.Pese a una perspectiva desalentadora, Alianzas Educativas trabaja desde el 2007 en un taller donde los alumnos próximos a egresar de la educación básica puedan conocer la oferta de bachilleratos, carreras universitarias, escuchar pláticas y hacer ejercicios de autoconocimiento, elaborar una proyección a futuro y desarrollar un plan de vida.Para todo lo anterior, es la misma asociación quien envía el transporte a las secundarias para que los menores puedan acudir, brinda alimentación, los regresa a su escuela y de manera especial identifica los casos de menores que quieren continuar con sus estudios, pero que por diversas circunstancias no pueden acceder a ello, para ofrecerles una beca.“Esto es lo mejor que me ha pasado porque nos dan a entender el significado de la vida, nos dan la oportunidad de seguir estudiando, desarrollarnos y conocernos a nosotros mismos. Y nos hacen desmenuzar muy bien y enfocarnos en lo que nosotros queremos para nuestro futuro”, expresó Rosa Margarita Guerrero.A sus 15 años es voluntaria y becada de Alianzas para poder estudiar en el CBTIS 270 y aspira a ser licenciada en Derecho por la UACJ, aunque por ahora procura inspirar a más estudiantes para darle una oportunidad a esta asociación para no abandonar la escuela.Al igual que ella, son cerca de 160 adolescentes los que han sido becados por la A.C en la primera y segunda generación del Campamento de Orientación Vocacional, aunque de esa cantidad, únicamente 88 continúan su bachillerato, se les da un seguimiento y como requisito se les dan tutorías a ellos y a sus padres.Más de 30 mil alumnos en la ciudad han recibido el taller que ha cambiado la vida de muchos menores, lo cual, explica Hernández Carlos, le causa una gran satisfacción, pues vale la pena tocar puertas para conseguir donativos, su único sustento, para contribuir en la mejora de la educación de nuestro país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.