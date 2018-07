Falta de alumnos clausura primaria Salvador Allende

Por falta de alumnos, la Escuela Primaria Salvador Allende, ubicada en la colonia José Martí, al sur de la ciudad, fue cerrada al terminar este ciclo escolar, dio a conocer la subsecretaria de Educación de la Zona Norte, Judith Soto Moreno.“Es por la zona geográfica, lo estamos viendo, si ustedes revisan la zona Centro vamos a ver escuelas con capacidad sobrada, grupos pequeños de 20 alumnos todavía, en cambio si nos vamos al suroriente, vamos a ver escuelas básicas demandadas, con grupos de 35 y a veces de 38 alumnos. Si son escuelas que ya no tenían niños, qué mejor que ubicarlos en otra cercana donde pudieran recibir mejor atención”, explicó.El plantel sólo tuvo tres grupos este ciclo escolar y dos de los tres maestros que los atendían se jubilaron, por lo que el Estado se vio obligado a reubicar a otras escuelas a los pocos estudiantes que quedaron, a quienes se les ofreció cursar sus estudios en tres planteles cercanos, refirió.Soto Moreno indicó que comprende el malestar que generó entre los padres de familia, pero por normatividad ya no se podían asignar maestros y continuar operando en ese plantel de baja demanda.“No se trata de completar o buscar niños para completar o tener una escuela llena, aquí falta que entendamos todos la importancia de aprovechar y optimizar recursos que existen para que realmente estos puedan ser llevados a donde se necesiten. Alrededor de la escuela Salvador Allende todavía hay tres escuelas más con capacidad”, añadió.Señaló que el caso fue analizado y se tomó esa decisión por la baja demanda y falta de maestros.“La escuela Salvador Allende sólo tenía tres grupos que estaban compartiendo grado; de esos, dos maestros se nos iban a jubilar y es difícil para nosotros mantener un servicio que ya no era necesario en esa zona”, dijo.Explicó que en caso de que no se hubieran tenido alternativas para los alumnos que seguían en el plantel, más autoridades educativas hubieran hecho lo necesario para que continuara operando la escuela Salvador Allende.“Si no tuviéramos ninguna opción para ellos, o estuvieran muy lejos las escuelas aledañas, lo hubiéramos entendido con mucho gusto y hubiéramos hecho lo imposible por no cerrar, pero se analizó a detalle esta situación y vemos que siempre un cambio es complicado y molesto para los padres de familia, pero es un cambio para bien”, añadió.La funcionaria señaló que en el actual ciclo escolar, sólo la escuela Salvador Allende continuó presentando baja demanda, lo que obligó a su cierre.

