Denuncia visitador de CEDH arresto de su hijo

El visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Gutiérrez Casas, acompañado de su hijo y otro universitario, acudió ayer a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia por abuso de autoridad, detención ilegal, lesiones y violación a las comunicaciones privadas, después de que los jóvenes fueron arrestados por escoltas del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez por tomar fotografías durante una conferencia de prensa en conocido restaurante de la ciudad.Gutiérrez Casas informó que su hijo y su compañero de universidad recobraron su libertad ayer alrededor de las 7 de la tarde luego de pagar una multa de mil 600 pesos cada uno de ellos, ya que el parte policiaco señala falsamente que fueron detenidos por estar riñendo entre sí.“Salieron con golpes en el cuello, la nariz, en los ojos y en el estómago. Ambos fueron detenidos bajo el argumento de los agentes de la unidad 948 que vieron que estaban en riña entre ellos y por eso los detuvieron”, expresó.Gutiérrez Casas mencionó que hay un video en donde le preguntan a Cabada Alvídrez sobre este hecho y éste acepta que ordenó detenerlos.“Cómo se dio cuenta él de la riña si estaba adentro del restaurante y los hechos ocurrieron en la calle. Todo esto es una bola de contradicciones. Exponen una vez más a la Policía ante la población porque en lugar de verse como una Policía que brinda seguridad a las personas, en este caso se le está utilizando para encubrir al escolta y al presidente mismo”, expresó.El derechohumanista expresó que imaginó que pudo haber pasado lo peor a su hijo y al otro joven en base en la experiencia que tiene en su función en la Comisión de Derechos Humanos y las denuncias de malas actuaciones de policías y en este caso de escoltas del alcalde.“Es una prueba de cómo tergiversan los partes policiacos sobre los hechos y aquí es muy palpable porque ocurre en una conferencia de prensa, donde hay circuito cerrado, donde hay varios medios de comunicación que se dan cuenta de los hechos, para que salgan con lo que asentaron en el parte. No hay más que comparar qué presentaron los mismos medios y con el parte que ya está distribuyendo el Ayuntamiento”, expresóGutiérrez Casas señaló que tanto su hijo como su amigo son estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su presencia en la conferencia de prensa ofrecida por el alcalde con licencia en un restaurante obedecía a que están realizando un estudio de lo que pasa en las campañas electorales.“Se acercaron a tomar fotografía de la conferencia y los escoltas del presidente los agarraron y los detuvieron. Uno de los estudiantes se escabulló, pero después de esto golpearon a los otros dos, les robaron el celular e incluso hice llamadas y me contestó uno de los escoltas diciendo que eran órdenes del jefe, ya después colgó y no me volvió a contestar”, expresó el derechohumanista y padre de uno de los detenidos.Señaló que su hijo usa lentes y ya no los trae, además se quedaron con sus celulares.“La detención es completamente arbitraria y aparte de los golpes, lo que es abuso de autoridad, hay detención ilegal. Hay una serie de violaciones a los derechos de los muchachos, ya que estos señores no pueden comportarse de esta manera”, expresó.Dijo que cuando se presentó en la Estación Universidad no le proporcionaron información, pero alcanzó a verlos y estaban visiblemente golpeados y además señaló que hubo muchos testigos del abuso, entre ellos los medios de comunicación que atendieron la conferencia de prensa.Los informes sobre los hechos señalan que fue poco antes de las 15 horas, en el restaurante de la tienda Sanborns, de Paseo Triunfo de la República, en donde Cabada estaba ofreciendo una conferencia para dar a conocer que había solicitado un amparo de la justicia federal ante una eventual orden de arresto por parte de la Fiscalía del Estado.Tres jóvenes que estaban cerca de la mesa donde se desarrollaría la conferencia estaban tomando fotos y videos de los asistentes a la conferencia y de los acompañantes de Cabada Alvídrez, por lo que fueron abordados por el personal de seguridad del alcalde con permiso de ausencia.Inicialmente se identificaron como reporteros de una empresa televisora, luego de un portal digital.Uno de los guardias encontró fotografías de reporteros y del aspirante a la Alcaldía Armando Cabada y sometió a dos de ellos por la fuerza.El tercero escapó corriendo del restaurante y al salir del establecimiento comercial los dos jóvenes detenidos fueron subidos a dos patrullas y llevados a la Estación Universidad.Clientes de la tienda se molestaron por el uso excesivo de la fuerza para someterlos y detener a quienes dijeron ser estudiantes de la carrera de Derecho.

