La lentitud con la que se cuentan los votos en Ciudad Juárez, la tardanza del sistema que permite sumar sufragios, las fallas en el sonido que “canta” los resultados, son todos coordinados por Ricardo Humberto Gándara Hernández, esposo de la secretaria de la Función Pública del Estado, Stefany Olmos Loya.Aunque de acuerdo con información de Transparencia del IEE, Gándara tiene el nombramiento de asesor del consejero electoral Alonso Bassanetti, en los hechos es quien opera el conteo, decide qué, quién y cómo funciona el recuento de votos.Desde el miércoles, cuando inició el recuento, Gándara ha sido visto en las instalaciones de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez. De acuerdo con Cecilia Guerrero, vocera de la AME, el esposo de la secretaria de la Función Pública es, entre otras cosas, la persona responsable de las condiciones en las que trabajan los Capacitadores Asistentes Electorales (Caes).Consultada sobre el cargo que tiene Gándara, la vocera aseguró que era “encargado de organización”.A Gándara se le permite, además de acceso a las mesas de conteo de votos –a donde únicamente pueden entrar representantes acreditados de partidos, CAES, policías y consejeros–, el ingreso a la bodega donde se resguardan cada uno de los votos emitidos por los electores de Juárez en la pasada elección.Como se pudo observar en los dos días de conteo, el funcionario es también el responsable del grupo de trabajadores del IEE que, desde Chihuahua, vinieron a Juárez al cómputo.“Ellos vienen de Chihuahua, el responsable, este muchacho (Gándara), no nos da información, así como todos los que vinieron del IEE”, refirió uno de los representantes de los candidatos que revisan el cómputo de votos y la apertura de paquetes electorales.“Además han sido muy lentos, en otros conteos no era así. Lo hacemos mejor solos, pero cuando vienen de Chihuahua hay fallas siempre, creen que nos van a enseñar a hacer lo que nosotros sabemos”, agregó.Alonso Bassanetti, consejero del Instituto Estatal Electoral, afirmó en entrevista que desde enero de 2018 el esposo de Olmos Loya dejó de ser su asesor para convertirse en coordinador operativo del IEE.“Ricardo Gándara es el coordinador operativo del IEE y justamente fue a coordinar las operaciones”, mencionó el consejero.Según la información de transparencia que por ley publica el IEE, al 31 de marzo de este año Gándara Hernández se desempeñaba todavía como colaborador de Bassanetti, información que fue desmentida por el consejero electoral.“Él entró como asesor mío pero fue nombrado coordinador operativo del instituto. A lo mejor no han actualizado la página, pero más o menos desde enero que ya no es mi asesor”, confirmó Bassanetti.Dijo que aunque desconocía cómo se habían organizado las actividades de la Asamblea Municipal Electoral para el recuento de votos, y por ello el papel desempeñado por Gándara en la revisión de los sufragios, al ser el coordinador operativo era el responsable general de las actividades del IEE.“Él es el coordinador operativo del instituto, no sé cómo se hayan organizado para hacer las actividades, habría que ver en la asamblea municipal cómo está la organización. En términos generales, sí, él es el coordinador operativo”, afirmó.Como asesor, Gándara tenía un sueldo mensual de 45 mil pesos. Oksana Volchanskaya, vocera del IEE, fue consultada sobre el cargo y tareas desempeñadas por el funcionario electoral en la AME.La vocera dijo que estaba en la asamblea como “personal de apoyo para los trabajos de cómputo y organización electoral”. Cuestionada sobre su cargo oficial, la vocera dijo que era el coordinador de presidencia.Agregó que desde enero de este año, Gándara trabaja directamente con el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz.Sobre la presencia de Gándara en el IEE fue solicitada una entrevista tanto con Meraz, consejero presidente del IEE, como con Édgar Villegas, presidente de la AMEJ; sin embargo, al cierre de la edición no hubo respuesta.Volchanskaya aseguró que en la AMEJ estaba, como enviado del IEE, el consejero Gilberto Sánchez. Sin embargo, no se detectó su presencia en ninguno de los dos días del cómputo, a diferencia de la de Gándara, que ha estado desde el inicio de los trabajos y en prácticamente todas las áreas y etapas de los conteos oficiales.Ricardo Humberto Gándara Hernández ingresó al IEE el 1 de marzo de 2017 como asesor del consejero, de acuerdo con el contrato, del cual El Diario posee una copia. Originalmente, el contrato marcaba el 30 de junio de 2017 como la fecha de término del contrato. Aunque, desde su llegada al IEE no ha dejado de trabajar ahí.El nombre del esposo de Olmos Loya cobró relevancia en los medios cuando, el 9 de marzo de 2017, Rodolfo Leyva Martínez fue destituido como presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).Leyva acusó públicamente al gobernador Javier Corral de promover su destitución entre el resto de los consejeros del Ichitaip como venganza por su negativa a nombrar a Gándara como secretario ejecutivo del instituto autónomo.En declaraciones a la prensa tras su destitución, Leyva aseguró que Corral le había insistido, incluso personalmente, para hacer efectivo el nombramiento de Gándara en el Ichitaip.“El instituto de transparencia está por encima del gobernador Javier Corral Jurado y de su secretaria Rocío Stefany Olmos, quien en acto de corrupción insistió en que designaran a su marido como secretario ejecutivo dentro del organismo. Precisamente no lo hice porque ella (Olmos) es la encargada de coordinar los trabajos de transparencia en todo el Gobierno estatal, y esto es simplemente un coletazo”. (Itzel Ramírez / El Diario)