Denuncia visitador de CEDH arresto de su hijo

Uno de los dos jóvenes detenidos por escoltas del alcalde con licencia y excandidato a la Presidencia Municipal, Armando Cabada Alvídrez, es hijo del visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Gutiérrez Casas, quien informó que ambos se encuentran golpeados e incomunicados y además fueron arrestados arbitrariamente, por lo que anunció que presentará una denuncia penal.Gutiérrez Casas señaló que tanto su hijo y su amigo son estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su presencia en la conferencia de prensa ofrecida por el alcalde con licencia en un restaurante, obedecía a que están realizando un estudio de lo que pasa en las campañas electorales.“Se acercaron a tomar fotografía de la conferencia y los escoltas del presidente los agarraron y los detuvieron. Uno de los estudiantes se escabulló, pero después de ésto golpearon a los otros dos, les robaron el celular e incluso hice llamadas y me contestó uno de los escoltas diciendo que era órdenes del jefe, ya después colgó y no me volvió a contestar”, expresó el derecho humanista y padre de uno de los detenidos.Señaló que su hijo usa lentes y ya no los trae, además se quedaron con sus celulares.“La detención es completamente arbitraría y aparte los golpes lo que es abuso de autoridad, hay detención ilegal. Hay una serie de violaciones a los derechos de los muchachos, ya que estos señores no pueden comportarse de esta manera”, expresó.Dijo que cuando se presentó en la Estación Universidad no le proporcionaron información, pero alcanzó a verlos y estaban visiblemente golpeados y además señaló que hubo muchos testigos entre ellos los medios de comunicación que atendieron la conferencia de prensa del abuso y los golpes.Agregó que una vez de que tenga información de qué va pasar con su hijo y su amigo, acudirá a presentar una denuncia penal por lesiones, abuso y uso excesivo de la fuerza.

